Madagascar: Rugby à XV / Finale du Top 20 - Le Rosa Club valide son retour

Le Rosa Club de l'Imerina (RCI) disputera l'élite fédérale 1 la saison prochaine. Les rugbymen d'Antohomadinika ont décroché leur promotion en remportant, dimanche, la finale du Top 20 face au Rugby Club des Soldats Anosibe (RCSA), 41 à 36, au terme d'un scénario irrespirable.

Partant du score de 12 partout lors de la première finale, il aura fallu deux prolongations, suivies d'une troisième avec une mort subite, pour départager les deux formations. La finale a offert un spectacle de haute intensité devant des tribunes bien garnies au stade Makis d'Andohatapenaka.

Le coup d'envoi a été marqué par une forte intensité. Réduit à quatorze dès la deuxième minute après un carton jaune, le RCI n'a pourtant pas perdu ses moyens. Les deux équipes se sont livré une véritable bataille dans les phases de conquête, alternant temps forts et séquences défensives de grande qualité. Rosa a ouvert le score sur pénalité avant que le RCSA ne réplique. Les deux adversaires se sont ensuite rendu coup pour coup et sont restés longtemps au coude à coude.

Persévérance et mort subite

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Le premier essai du RCI, inscrit après treize minutes de jeu, permettait aux joueurs d'Antohomadinika de prendre les commandes. Les Soldats d'Anosibe restaient toutefois dans la course grâce à la précision de leur buteur. Avant la pause, un carton jaune frappait cette fois le RCSA. Rosa en profitait immédiatement en inscrivant un deuxième essai après la sirène pour rejoindre les vestiaires avec un avantage de neuf points (30-21).

Au retour des vestiaires, les joueurs d'Anosibe changeaient totalement de visage. Plus entreprenants, ils monopolisaient le ballon et enchaînaient les offensives. Leur domination était récompensée par un essai qui relançait complètement la finale. Malgré une nouvelle pénalité du RCI pour reprendre un peu d'air (33-26), le RCSA continuait d'y croire.

La persévérance de Rosa Club était finalement récompensée à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Mais un nouvel essai permettait au RCSA de revenir à 33-33 et d'envoyer les deux équipes en prolongation. Les vingt minutes supplémentaires ne suffisaient toujours pas à les départager. Les Soldats prenaient un court avantage (36-33), mais Rosa trouvait les ressources pour égaliser à 36-36 dans les derniers instants.

La décision se jouait alors en mort subite. Une issue qui a souri aux joueurs d'Antohomadinika, qui trouvaient enfin la faille et inscrivaient les cinq points synonymes de victoire et de montée.

« Les deux équipes méritaient leur place en Top 12 », a salué le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, tout en rappelant que le RCSA conserve une chance d'accéder à l'élite grâce au match de barrage. Le coach du RCI, Tahiana Herizo Randrianarisoa, a estimé que ses joueurs avaient «mérité cette victoire» et affiché son ambition de pérenniser le club en Top 12. Battu avec les honneurs, le capitaine du RCSA, Désiré Rafidimanana, a déjà promis de tout mettre en oeuvre pour décrocher la montée lors du barrage.