Madagascar: Pétanque/Mondial la Marseillaise - Le pays, tenant du titre, grand absent

Pas mal de passionnés de la pétanque n'ont pas caché leur mécontentement. Madagascar est le tenant du titre du Mondial la Marseillaise, avec une équipe constituée d'Yves Sedrick Rakotoarisoa, Tiana Laurens Razanadrakoto, alias « Tonnerre », et Lova Rakotoarisoa. La Grande Île est le premier pays étranger à remporter le trophée du Mondial la Marseillaise.

La sélection malgache, formée de deux joueurs de la triplette vainqueure de l'édition 2025, Tonnerre et Lova, cette fois renforcée par le vice-champion du monde, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, alias Baloty, n'a pu, jusqu'au dernier moment, malgré une intervention « en haut lieu », s'envoler pour le sud de l'Hexagone défendre son titre à la 65e édition, qui s'étale du 5 au 8 juillet sur l'emblématique parc Borély, à Marseille.

«Leur demande de visa a été refusée. Nous étions en contact avec le ministre de la Jeunesse et des Sports jusqu'à hier (vendredi), à la veille du coup d'envoi, mais en vain», regrette le président de la Fédération sportive des boules malgaches, Julio Adrien Andrianirina.

Relance de la demande

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La deuxième équipe, constituée de Tafita Angelo Andriamahandry, Steph James Bondy Rakotonirina et Jean Mickaël Ratolojanahary, est également bloquée au pays. Le président de la fédération a souligné qu'il allait encore relancer la demande, en vue, cette fois, de la tournée estivale qui s'étale sur trois mois. L'unique triplette, celle du club UBMT d'Ambohitrimanjaka, constituée d'Onja Randrianarimanana, Faratiana Rakotonirina, dit « Tiana Kely », et Donald Andrianantenaina, a été la seule à avoir obtenu la validation de sa demande de visa et a pu quitter le pays jeudi.

Deux autres stars malgaches, Yves Sedrick Rakotoarisoa et Jean François Daniel Rakotondrainibe, alias Zigle, sont en lice à ce prestigieux rendez-vous du Mondial la Marseillaise sous le maillot du club de Decines. Ces deux joueurs de la Grande Île représentent, eux aussi, l'équipe africaine au Masters de pétanque. Ils avaient remporté la première étape, puis avaient récemment échoué en demi-finale lors de la deuxième étape. La version 2026 de la Marseillaise enregistre une participation record de 4 832 triplettes engagées, soit 14 496 joueurs inscrits.