Ile Maurice: Mgr Durhône - «Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu»

À l'occasion de la troisième édition de la Messe des artistes, célébrée ce dimanche 5 juillet à l'église Sainte-Thérèse à Curepipe, l'évêque de Port-Louis, Mgr Jean Michaël Durhône a lancé un vibrant plaidoyer en faveur du monde artistique. Saluant le rôle essentiel des artistes dans la société comme dans l'Église, il a annoncé que cette célébration deviendra un rendez-vous annuel, fixé le premier dimanche de juillet.

«Les artistes sont des constructeurs de beauté.» C'est autour de cette conviction, empruntée à la Lettre aux artistes de saint Jean-Paul II, que Mgr Jean Michaël Durhône a articulé son homélie lors de la troisième édition de la Messe des artistes.

L'évêque de Port-Louis a d'abord rendu grâce pour le don de l'art, soulignant que les artistes participent, à leur manière, à l'oeuvre créatrice de Dieu. Mais il n'a pas éludé les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Manque de reconnaissance, précarité, absence de protection professionnelle, souffrances personnelles, divisions ou encore addictions : autant de réalités qui fragilisent le milieu artistique et qui, selon lui, méritent une attention particulière.

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Dans ce contexte, Mgr Durhône s'est réjoui des avancées réalisées en vue de la mise en place d'un véritable statut professionnel pour les artistes à Maurice. Une évolution qu'il considère comme une étape importante vers une meilleure reconnaissance de la dignité de leur métier et de leur contribution à la société.

Au-delà de ces enjeux, l'évêque a insisté sur la mission particulière des artistes au sein de l'Église. Par la musique, la peinture, l'architecture, le théâtre ou toute autre forme d'expression artistique, ils permettent d'ouvrir les coeurs à la beauté et au sacré. Ils favorisent également le dialogue entre les générations et transmettent des valeurs essentielles telles que la justice, la fraternité, le pardon et l'espérance.

Réaffirmant l'engagement du diocèse de Port-Louis envers le monde artistique, Mgr Durhône a annoncé que la Messe des artistes sera désormais célébrée chaque premier dimanche de juillet. L'objectif est d'en faire un rendez-vous spirituel et fraternel incontournable pour tous les acteurs de la création.

L'Église entend également aller plus loin en proposant aux artistes des temps de ressourcement spirituel, des formations ainsi que des espaces de réflexion. Parmi les thèmes qui seront abordés figure notamment l'impact de l'intelligence artificielle sur la création artistique, un sujet qui soulève de nombreuses interrogations dans le secteur culturel.

En guise de conclusion, Mgr Jean Michaël Durhône a adressé un message fort aux artistes présents. «Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu», leur a-t-il dit, les invitant à marcher avec le Christ, qui partage leurs joies comme leurs épreuves. Un encouragement à continuer de mettre leurs talents au service de la beauté, de l'espérance et de la fraternité, afin que l'art demeure un langage universel capable de rapprocher les personnes et d'élever les consciences.