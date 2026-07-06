Ile Maurice: Un policier agressé en pleine audience au tribunal

Une scène de violence s'est produite dans l'après-midi du vendredi 3 juillet au tribunal de Mahébourg lorsqu'un prévenu fraîchement condamné s'en est pris à des policiers présents dans la salle d'audience.

Selon les informations recueillies auprès de la police, un Detective Sergeant affecté à la Criminal Investigation Division de Rose-Belle, assistait à une audience vers 14 h 20 dans le cadre d'une autre affaire. Peu après, vers 14 h 30, le tribunal a rendu son jugement dans une affaire impliquant un accusé. À l'annonce d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par la magistrate, l'homme condamné serait soudainement devenu violent et agressif dans le box des accusés.

Les policiers chargés de son escorte ont alors tenté de le maîtriser. Le sergent est intervenu en renfort en raison de sa connaissance du comportement du prévenu. Ce dernier l'aurait menacé en Kreol en déclarant : «Twa to pou kone.» Puis il lui a asséné un coup de pied au ventre. Le policier n'a pas été blessé mais a indiqué ressentir des douleurs. Dans la confusion, les lunettes d'un Police Sergeant du bureau du Prosecutor de Grand-Port, en service au moment des faits, ont été endommagées. Le préjudice est estimé à Rs 18 000.

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Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident qui pourrait déboucher sur des accusations supplémentaires pour agression sur des membres des forces de l'ordre et dégradation de biens.