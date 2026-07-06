Ile Maurice: PMQT - Pensions, FCC et Rs 114 millions saisis à Terre-Rouge dans le viseur des députés

La séance parlementaire de ce mardi 7 juillet s'annonce particulièrement dense. Après la Prime Minister's Question Time (PMQT), au cours de laquelle le Premier ministre, Navin Ramgoolam, devra répondre à une série de questions portant aussi bien sur les services publics que sur des enquêtes sensibles et des nominations au sein d'organismes publics, les ministres seront également appelés à répondre aux interrogations des députés sur plusieurs dossiers d'actualité. Les débats reprendront ensuite sur le Domestic Abuse Bill, qui devrait être adopté au terme de son examen en deuxième lecture.

La première question de la PMQT sera posée par le député Ludovic Caserne, qui interpellera le Premier ministre sur les difficultés rencontrées par les usagers auprès de la Civil Status Division. Il souhaite savoir si des mesures sont prises pour remédier aux délais jugés excessifs et aux longues files d'attente observées au bureau situé à l'Emmanuel Anquetil Building pour l'obtention des actes de naissance, de mariage ou de décès.

La députée de l'opposition Joanna Bérenger reviendra, pour sa part, sur le dossier du Domaine Les Pailles. Elle demandera si des actions judiciaires ont été engagées ou si une décision a été prise de suspendre, différer ou mettre fin aux baux concernant les terrains du domaine. Elle souhaite également savoir si le projet de Smart City prévu sur le site a fait l'objet d'une évaluation et si une plainte éventuelle a été transmise à la Financial Crimes Commission (FCC).

Autre question attendue, celle du député Dr Farhad Aumeer concernant les mariages religieux musulmans. Il demandera au chef du gouvernement si une nouvelle prolongation du délai d'enregistrement des mariages célébrés entre janvier 1982 et novembre 1987, puis entre décembre 1990 et août 2022, sera envisagée pour les personnes n'ayant pas pu accomplir cette formalité dans les délais prescrits.

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La réforme des pensions reviendra également au cœur des échanges. Le député de l'opposition Adrien Duval demandera si le gouvernement envisage de révoquer les membres de la Commission d'experts sur la réforme des pensions, estimant que celle-ci n'a pas remis son rapport final au comité de pilotage avant la présentation du Budget 2026-2027. Il souhaite connaître les raisons pour lesquelles ces nominations seraient maintenues malgré ce retard.

Les effectifs de la police feront aussi partie des sujets abordés. Khushal Lobine demandera au Premier ministre de fournir, sur la base des informations du commissaire de police, le nombre de postes actuellement vacants dans le grade de Police Officer depuis janvier 2025, le nombre de nouvelles recrues ainsi que le nombre d'agents ayant quitté leurs fonctions dans les six mois suivant leur recrutement.

Le député indépendant Franco Quirin interrogera, quant à lui, le chef du gouvernement sur les dépenses récemment engagées par la Gambling Regulatory Authority pour l'acquisition de caméras destinées au Mauritius Turf Club. Le dispositif Safe City sera également évoqué. Stéphanie Anquetil demandera au Premier ministre combien de caméras de surveillance sont actuellement installées dans la circonscription n°18, Belle-Rose-Quatre-Bornes.

Roshan Jhummun reviendra sur l'enquête menée par la Financial Crimes Commission concernant les valises contenant Rs 114 millions saisies à Terre-Rouge en février 2025. Il demandera où en est cette enquête. Adrien Duval s'intéressera également à la nomination du Chief Executive Officer de l'Economic Development Board. Il demandera au Premier ministre de dévoiler les conditions d'emploi du titulaire actuel, notamment son salaire de base, les différentes indemnités, la gratification, les avantages liés au véhicule, aux billets d'avion, aux bonus, à la couverture médicale, à la pension et à tout autre bénéfice prévu par son contrat.

De son côté, Chetan Baboolall interrogera Navin Ramgoolam sur l'avancement de l'enquête concernant le décès de Soopramanien Kistnen, menée avec l'assistance d'enquêteurs spécialisés venus de l'étranger. Il souhaite notamment connaître le montant des honoraires versés à ces experts.

Enfin, Roshan Jhummun demandera un bilan des activités de la FCC depuis novembre 2024. Il souhaite connaître le nombre d'enquêtes ouvertes, celles déjà complétées ainsi que le nombre de dossiers transmis au bureau du Directeur des poursuites publiques pour avis ou décision de poursuites, ainsi que leur issue.

Les ministres interpellés

Après le PMQT, les ministres devront à leur tour répondre aux questions des députés. Le ministre de l'Intégration sociale, Ashok Subron, sera interrogé par Adrien Duval sur la future pension d'État réduite payable à partir de 60 ans. Le député souhaite connaître les raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas prévu un taux de réduction différent entre les hommes et les femmes, alors que les statistiques officielles indiquent un écart de 6,8 années dans leur espérance de vie respective à Maurice.

Le ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, répondra à Tony Apollon sur l'utilisation des vélos, scooters et autres deux-roues électriques circulant sur les routes publiques, notamment lorsqu'ils sont conduits par des mineurs. Le député souhaite savoir si un cadre législatif ou réglementaire spécifique est actuellement à l'étude.

Le projet E-Health fera également partie des dossiers examinés. La députée Anabelle Savabaddy demandera au ministre de la Santé, Anil Bachoo, où en est la mise en oeuvre de ce vaste projet de numérisation du système de santé. Elle réclamera des précisions sur son calendrier de réalisation, son coût global, les dépenses déjà engagées ainsi que sur l'éventuelle création d'un Special Purpose Vehicle chargé de son administration, en demandant notamment l'identité des responsables désignés et les modalités de leur sélection.

Le ministre du Travail, Reza Uteem, devra répondre à une question de Chetan Baboolall concernant le Workfare Programme Fund. Le député souhaite obtenir des précisions sur les critères d'éligibilité ainsi que sur les différentes formes d'assistance accordées dans le cadre de ce dispositif.

Dans le secteur agricole, Joanna Bérenger interrogera Arvin Boolell au sujet des semences de pommes de terre distribuées par l'Agricultural Marketing Board aux planteurs en 2025. Elle demandera le dépôt du rapport du Food and Agricultural Research and Extension Institute concernant les pertes attribuées à la qualité des semences, les mesures correctives envisagées ainsi que les éventuelles compensations prévues pour les producteurs affectés.

Le ministre de la Santé sera de nouveau sollicité par Tony Apollon, cette fois au sujet de la plateforme en ligne destinée au contrôle des drogues dangereuses. Le député souhaite savoir si cette plateforme fait l'objet d'un suivi par du personnel dédié et si la Pharmaceutical Services Division, la section douanière antidrogue de la Mauritius Revenue Authority ainsi que l'Anti-Drug and Smuggling Unit y ont actuellement accès.

Enfin, Kaviraj Rookny interrogera le ministre du Tourisme, Richard Duval, sur les demandes de licences pour les embarcations de plaisance. Il souhaite savoir si la Mauritius Tourism Authority envisage désormais de recevoir ces demandes tout au long de l'année plutôt que durant des périodes limitées.