Ile Maurice: Aurevya dément toute implication dans les allégations visant son directeur Shaan Kundomal

Aurevya Wealth Ltd, société de gestion agréée et réglementée par la Financial Services Commission (FSC), affirme qu'aucune accusation ne vise l'entreprise, après la publication de plusieurs articles concernant son administrateur, Shaan Kundomal.

Dans un communiqué diffusé vendredi par le cabinet d'avocats Dentons Mauritius LLP, mandaté par la société, Aurevya indique que les allégations visant M. Kundomal sont contestées par ce dernier. Selon le communiqué, il a pleinement coopéré avec les autorités, leur a fourni sa version des faits avant d'être remis en liberté.

La société soutient que ces allégations «ne concernent en aucune manière» Aurevya, ses activités réglementées ou le secteur mauricien des services financiers. Elle affirme poursuivre ses opérations dans le respect de l'ensemble des lois et exigences réglementaires en vigueur.

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Aurevya dénonce par ailleurs la diffusion d'informations qu'elle qualifie de «fausses»,«trompeuses» et «non vérifiées», estimant qu'elles alimentent des spéculations injustifiées et portent préjudice à ses clients. La société dément également les informations selon lesquelles sa responsable, Tarishma Damry Kundomal, aurait été arrêtée, placée en détention ou interrogée dans le cadre de cette affaire, assurant qu'elle n'a jamais été impliquée dans l'enquête.

Enfin, Aurevya indique qu'elle se réserve le droit d'engager des poursuites contre toute personne qui diffuserait sciemment des informations qu'elle juge fausses, diffamatoires ou trompeuses à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de ses dirigeants ou de ses parties prenantes.