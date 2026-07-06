Ile Maurice: Un suspect arrêté, l'autopsie de Vishesh Mahadeo Calleea révèle la cause

5 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

L'enquête sur l'accident du vendredi 3 juillet à La Caverne, Vacoas, ayant causé le décès de Vishesh Mahadeo Calleea, 35 ans, a connu une avancée majeure. Mohammed Nafeez Dilloo, âgé de 26 ans et domicilié à Vacoas, a été arrêté par une équipe de la Divisional Crime Intelligence Unit du Centre dans le cadre de cette affaire.

Vishesh Mahadeo Calleea avait perdu la vie après avoir été percuté par un véhicule près du pont Takamaka, dans la nuit de vendredi. Le conducteur avait pris la fuite sans lui porter secours, malgré la présence de témoins qui tentaient de venir en aide à la victime. L'autopsie a établi que la cause du décès est un choc dû à de multiples blessures.

Mohammed Nafeez Dilloo, le suspect

L'enquête policière se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de ce drame et de déterminer les charges qui pourraient être retenues contre le suspect.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.