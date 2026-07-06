Ile Maurice: Un suspect arrêté, l'autopsie de Vishesh Mahadeo Calleea révèle la cause

L'enquête sur l'accident du vendredi 3 juillet à La Caverne, Vacoas, ayant causé le décès de Vishesh Mahadeo Calleea, 35 ans, a connu une avancée majeure. Mohammed Nafeez Dilloo, âgé de 26 ans et domicilié à Vacoas, a été arrêté par une équipe de la Divisional Crime Intelligence Unit du Centre dans le cadre de cette affaire.

Vishesh Mahadeo Calleea avait perdu la vie après avoir été percuté par un véhicule près du pont Takamaka, dans la nuit de vendredi. Le conducteur avait pris la fuite sans lui porter secours, malgré la présence de témoins qui tentaient de venir en aide à la victime. L'autopsie a établi que la cause du décès est un choc dû à de multiples blessures.

Mohammed Nafeez Dilloo, le suspect

L'enquête policière se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de ce drame et de déterminer les charges qui pourraient être retenues contre le suspect.