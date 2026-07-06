Congo-Kinshasa: Interdiction des manifestations publiques à Lubumbashi et Likasi

Les manifestations et autres rassemblements publics sont désormais interdits dans les villes de Lubumbashi et Likasi dans la province du Haut-Katanga, jusqu'à nouvel ordre.

Cette décision a été annoncée par la mairie de Lubumbashi à travers un communiqué publié vendredi 5 juillet. La même mesure a été prise par la mairie de Likasi, à environ 120 kilomètres de Lubumbashi.

Le communiqué du maire de Lubumbashi justifie sa décision par la nécessité de préserver l'ordre public, la quiétude sociale ainsi que le bon usage des espaces publics.

Pour sa part, l'autorité urbaine de Kolwezi dans le Lualaba a interdit à la coalition de l'opposition C64 d'organiser une éventuelle marche, en raison de la maladie à virus d'Ebola. Cette coalition avait en effet annoncé, pour le lundi 8 juillet, « une marche nationale », à travers tout le pays, pour exiger le départ du Président Félix Tshisekedi.