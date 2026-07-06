Congo-Kinshasa: L'archidiocèse de Kananga appelle à l'unité autour des évêques de la CENCO à la suite de leur déclaration sur la constitution

5 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Depuis la déclaration de la CENCO du 19 juin rejetant toute révision de la Constitution, l'archidiocèse de Kananga est traversé par des tensions. Certains prêtres et fidèles contestent cette position, estimant qu'il s'agit d'une simple prise de position et non d'une décision contraignante.

Le Vicariat général de Kananga a publié ce samedi 6 juillet un message intitulé « Un seul coeur et une seule âme ». Il y dénonce : Les discours de haine qui circulent sur les réseaux sociaux, Les manipulations qui alimentent les divisions, Les contestations publiques de certains prêtres contre la position de la CENCO.

Le Vicariat invite les fidèles à préserver l'unité autour de leurs évêques, à faire preuve de prudence et à ne pas se laisser entraîner par des informations qui attisent la haine.

Le message réaffirme le soutien de l'archidiocèse à son archevêque, Mgr Félicien Ntambwe, qui a signé le document de la CENCO au nom de la collégialité épiscopale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Désaveu des initiatives contestataires

Quelques jours plus tôt, un groupe de prêtres avait pris ses distances avec la position de la CENCO, estimant qu'il ne s'agissait que d'une prise de position.

L'archidiocèse désavoue cette initiative et appelle à l'apaisement, à la communion et à l'unité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.