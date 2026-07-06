Congo-Kinshasa: L'archidiocèse de Kananga appelle à l'unité autour des évêques de la CENCO à la suite de leur déclaration sur la constitution

Depuis la déclaration de la CENCO du 19 juin rejetant toute révision de la Constitution, l'archidiocèse de Kananga est traversé par des tensions. Certains prêtres et fidèles contestent cette position, estimant qu'il s'agit d'une simple prise de position et non d'une décision contraignante.

Le Vicariat général de Kananga a publié ce samedi 6 juillet un message intitulé « Un seul coeur et une seule âme ». Il y dénonce : Les discours de haine qui circulent sur les réseaux sociaux, Les manipulations qui alimentent les divisions, Les contestations publiques de certains prêtres contre la position de la CENCO.

Le Vicariat invite les fidèles à préserver l'unité autour de leurs évêques, à faire preuve de prudence et à ne pas se laisser entraîner par des informations qui attisent la haine.

Le message réaffirme le soutien de l'archidiocèse à son archevêque, Mgr Félicien Ntambwe, qui a signé le document de la CENCO au nom de la collégialité épiscopale.

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Désaveu des initiatives contestataires

Quelques jours plus tôt, un groupe de prêtres avait pris ses distances avec la position de la CENCO, estimant qu'il ne s'agissait que d'une prise de position.

L'archidiocèse désavoue cette initiative et appelle à l'apaisement, à la communion et à l'unité.