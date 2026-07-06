Congo-Kinshasa: Suspension du transport en commun entre Bunia, Mongbwalu et Aru pour limiter la propagation de l'épidémie d'Ebola

Le transport en commun entre Bunia, Mongbwalu et Aru dans la provinceest suspendu depuis plus d'une semaine. Cette décision, prise par les transporteurs après une campagne de sensibilisation menée par la société civile, vise à réduire la propagation de l'épidémie d'Ebola.

Le territoire d'Aru compte déjà sept cas confirmés, dont quatre décès. Quatre cas recensés dans la cité d'Aru (1 décès) et trois cas signalés à Aungba, où tous les patients sont décédés.

Face à cette situation préoccupante et aux mouvements importants de voyageurs entre Bunia, Mongbwalu, épicentres de l'épidémie, et Aru, les acteurs de la société civile ont multiplié les actions de sensibilisation. Ils ont notamment rencontré les responsables des agences de transport par bus et véhicules afin de leur demander de suspendre temporairement le trafic sur ces axes routiers pour réduire les risques de propagation du virus.

Depuis plus d'une semaine, cette mesure est effectivement appliquée. Le député provincial Antoine Mopepe salue cette initiative. Il appelle les autres entités de la province, où l'on observe encore une certaine résistance aux mesures de riposte, à suivre cet exemple afin de contribuer à contenir la propagation de l'épidémie.

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« Ce serait au niveau des autorités politico administratives qu'une telle mesure pouvait sortir. Les autres responsables dans d'autres territoires peuvent aussi emboiter le même pas. Et ça pourrait permettre à ce que nous puissions ensemble lutter contre maladie », a-t-il encouragé.

Les autorités ont également suspendu les vols commerciaux entre Bunia et Aru dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie d'Ebola.