Ile Maurice: Les employés jugent les explications de la direction insuffisantes

Quelques jours après le communiqué publié par la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) pour répondre aux inquiétudes entourant la situation de plusieurs employés toujours en attente de leur confirmation, un groupe d'employés affirme que de nombreuses questions demeurent sans réponse.

Dans une nouvelle lettre adressée au Premier ministre, Navin Ramgoolam, avec copie à plusieurs autorités, ils estiment que le communiqué de la direction, daté du 3 juillet 2026, ne répond pas aux préoccupations de fond soulevées depuis plusieurs mois.

Les signataires disent prendre acte du fait que la direction ait finalement choisi de s'exprimer publiquement sur le dossier. Toutefois, selon eux, le communiqué consacre une large place à la vision stratégique de la MBC, à son programme de modernisation ainsi qu'à la philosophie entourant l'audit des ressources humaines, sans apporter d'explications concrètes aux difficultés rencontrées par les employés concernés.

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Ils rappellent que leur principale préoccupation porte sur les longues périodes de probation qui, selon eux, s'étendent de deux à six ans pour certains employés. Ils demandent pourquoi ces situations perdurent alors que les évaluations professionnelles et les examens médicaux requis auraient été complétés depuis plus d'un an. Ils souhaitent également savoir pourquoi les décisions annoncées à plusieurs reprises par le conseil d'administration n'ont toujours pas été mises en oeuvre, malgré des assurances selon lesquelles elles devaient intervenir «dans les prochaines semaines».

Les employés affirment aussi n'avoir reçu aucune explication officielle concernant ces retards administratifs. À leurs yeux, le communiqué se limite à rappeler des principes généraux liés à la modernisation de l'institution, au dialogue social et à l'amélioration de l'organisation interne, sans répondre aux questions précises qui alimentent l'incertitude au sein du personnel.

Les signataires relèvent également une divergence concernant le nombre de personnes concernées. Alors que la MBC indique dans son communiqué que 37 employés sont actuellement en période de probation, ils souhaitent savoir si ce chiffre concerne uniquement les employés officiellement placés sous probation. Ils demandent aussi que la direction précise combien de salariés travaillent actuellement sous contrat temporaire, contractuel ou en qualité de freelance tout en attendant une nomination ou une confirmation définitive.

Recrutements contractuels

Autre interrogation soulevée : les recrutements effectués pendant la mise en oeuvre de l'audit des ressources humaines. Les employés demandent à la MBC de communiquer le nombre d'employés contractuels recrutés depuis le début de l'année 2025, les postes concernés ainsi que les niveaux de rémunération correspondants.

Le groupe sollicite par ailleurs un calendrier précis concernant la mise en application des décisions attendues. Les employés demandent notamment à quelle date les décisions relatives aux confirmations seront communiquées, quand les éventuelles suppressions de postes seront finalisées, à quel moment les prolongations de probation seront notifiées et à quelle échéance l'ensemble des recommandations de l'audit sera pleinement appliqué.

Les auteurs de la lettre évoquent aussi le climat de travail au sein de la MBC. Ils demandent que la direction fournisse des informations sur le nombre de démissions enregistrées au cours des 18 derniers mois, en particulier dans les filières administratives et techniques.

Enfin, les employés invitent les autorités compétentes à procéder à une évaluation indépendante et confidentielle du climat organisationnel au sein de la MBC afin de mesurer le niveau de confiance, de motivation et d'engagement du personnel. Ils affirment que l'ensemble des éléments soulevés dans leur lettre pourrait être vérifié au moyen des procès-verbaux du conseil d'administration, des dossiers des ressources humaines, des rapports d'évaluation, des registres de paie, des documents de recrutement, de l'audit des ressources humaines, de la correspondance officielle ainsi que des registres de missions et de présence détenus par la direction.