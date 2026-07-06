Ile Maurice: Violent accident entre deux voitures et un minibus, des blessés à déplorer

Un grave accident de la route s'est produit dans la matinée de ce dimanche 5 juillet sur la route principale de Cascavelle impliquant deux voitures et un minibus. Des blessés sont à déplorer selon les premières informations recueillies sur place.

L'accident s'est produit sur cet axe très fréquenté en cette matinée de dimanche. Selon les premiers éléments recueillis, deux voitures et un minibus qui circulait en direction de Bambous se sont violemment percutés. Le choc a été d'une rare violence. Un des occupants de l'une des voitures impliquées perdait abondamment du sang au moment où les secours sont arrivés sur les lieux.

La police de Bambous a été rapidement dépêchée sur place, de même que les équipes du SAMU, venues porter assistance aux victimes. La circulation a été fortement ralentie pendant un bon moment sur ce tronçon, le temps que les remorqueurs arrivent pour dégager les véhicules accidentés qui bloquaient la voie.

Selon nos informations, des blessés sont signalés, sans que l'on connaisse pour l'heure ni leur nombre exact ni la gravité de leur état. Les circonstances exactes de cet accident restent pour le moment, inconnues.