Ile Maurice: Adrien Duval - «La démocratie respire davantage à l'Assemblée depuis le départ de Paul Bérenger»

L'ancien speaker de l'Assemblée nationale et actuel whip de l'opposition, Adrien Duval, estime que la nouvelle configuration politique au Parlement, après l'éclatement du MMM et l'arrivée de Paul Bérenger sur les bancs de l'opposition, ouvre une nouvelle phase. Il espère désormais une meilleure coordination entre les différentes composantes de l'opposition et attend de l'ancien Premier ministre adjoint qu'il prenne position sur la réforme des pensions.

Interrogé sur les révélations que Paul Bérenger avait promises au moment de sa démission du gouvernement, Adrien Duval constate qu'elles se font toujours attendre. «Paul Bérenger avait promis de faire des révélations lorsqu'il avait démissionné, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien entendu», déclare-t-il.

En sa qualité de whip de l'opposition, Adrien Duval souhaite également qu'une concertation soit rapidement mise en place entre lui et les trois députés du Fron Militan Progresis afin d'assurer une meilleure coordination des travaux parlementaires. «Il faut trouver un bon working arrangement», affirme-t-il, évoquant la nécessité d'une collaboration entre les différentes sensibilités désormais présentes sur les bancs de l'opposition.

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Adrien Duval estime également que Paul Bérenger devrait intervenir davantage sur l'un des principaux dossiers politiques du moment : la réforme des pensions. Selon lui, ce sujet mérite une prise de position claire de l'ancien leader du MMM. «Il est dans l'intérêt du pays qu'il parle, surtout sur la réforme des pensions. Il n'en a pas parlé dans son discours sur le Budget, vu qu'il était membre de ce comité», soutient-il.

Le député affirme par ailleurs que l'ambiance à l'Assemblée nationale a considérablement changé depuis que Paul Bérenger ne siège plus sur les bancs du gouvernement. Selon lui, les débats sont désormais plus fluides et il peut exercer pleinement ses fonctions de parlementaire. «Aujourd'hui, je fais bien mon travail et je critique le Premier ministre lui-même ainsi que n'importe quel ministre sans être constamment interrompu», explique-t-il.

«Les autres membres parlementaires me laissent faire mon travail et permettent à la démocratie de vivre. À cette époque, Paul Bérenger ne le faisait pas. Il m'insultait», affirme-t-il.

L'ancien speaker estime enfin que le comportement de la majorité a également évolué. «Même le rôle des parlementaires a changé. C'est comme si j'avais désormais 60 camarades devant moi», souligne Adrien Duval.