Ile Maurice: Un sanctuaire pour sauver les coraux rares

Land-Based Coral Culture for Restoration, Conservation and Education est un autre projet actuellement mis en oeuvre par Reef Conservation avec le soutien de la Commission européenne et le cofinancement de Beachcomber Resorts & Hotels. Lancé en 2024 pour une durée de cinq ans, ce projet vise à établir un sanctuaire corallien terrestre - Land-Based Coral Sanctuary - dédié à la conservation et à la restauration de certaines espèces de coraux rares, localement menacées et tolérantes à la chaleur.

Le sanctuaire permettra la culture de coraux à travers des techniques de reproduction sexuée, notamment par la collecte et l'élevage de gamètes coralliens, afin de produire des colonies destinées à de futures activités de restauration des récifs sur différents sites de conservation autour de l'île.

Le projet accorde également une grande importance à l'implication des communautés locales, en favorisant une main-d'oeuvre équilibrée entre les genres et en encourageant la participation locale aux efforts de conservation marine. De plus, le centre servira d'espace d'éducation et de sensibilisation du public, contribuant à renforcer la compréhension de la conservation des récifs coralliens et de la résilience face aux changements climatiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les premières évaluations scientifiques menées dans le cadre du projet ont révélé que de nombreuses espèces rares de coraux présentent une très faible abondance et une répartition inégale à travers les sites récifaux étudiés. Ces résultats mettent en évidence le caractère fragile et fragmenté de la biodiversité corallienne rare à Maurice et soulignent l'urgence de mettre en oeuvre des actions de conservation ciblées, particulièrement face aux effets des changements climatiques mondiaux.

La prochaine phase du projet portera sur la mise en place du Land-Based Coral Sanctuary au Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa, au Morne, où les activités de propagation corallienne seront davantage développées. D'autres actions viseront également l'établissement de zones de conservation marine volontaires (VMCAs), destinées à renforcer la protection et la conservation à long terme de la biodiversité corallienne.