Sénégal: Le festival Niumi Badiya est un espace de dialogue, un marché des arts et une 'vitrine touristique', selon Mame Coumba Diop

5 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Toubacouta — Le festival Niumi Badiya, organisé par des acteurs culturels gambiens et sénégalais à Toubacouta, dans l'ouest du Sénégal, est à la fois un espace de dialogue, un marché des arts et une "vitrine touristique", a noté la ministre déléguée chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop.

"Le festival Niumi Badiya est la preuve qu'un évènement culturel peut être à la fois un espace de dialogue, un marché des arts et une vitrine touristique", a dit Mme Diop lors de la cérémonie officielle de cette rencontre culturelle, samedi.

Des artistes venus de Sédhiou (sud) et de la Gambie prennent part au festival.

L'évènement est à la fois touristique, culturel, artisanal et environnemental, selon Mame Coumba Diop.

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Elle salue le "plan stratégique" élaboré par la commune de Toubacouta pour les cinq prochaines éditions annuelles du festival Niumi Badiya.

Les acteurs culturels gambiens et sénégalais montrent, par l'organisation de cet évènement, que la Gambie et le Sénégal ne partagent pas seulement une frontière, mais aussi une histoire, des familles, des traditions et la volonté de promouvoir la paix et l'intégration africaine par la culture, a dit la ministre sénégalaise.

"Notre ambition est claire : faire de Toubacouta une destination culturelle, touristique, artisanale et écotouristique de référence en Afrique de l'Ouest", a-t-elle ajouté.

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