Sénégal: Cheikh Makhtar Diouf 'Pédro' a présenté un livre sur son cheminement spirituel

Dakar — L'ouvrage "La saveur de cette douce source d'amour du serviteur", publié par Cheikh Makhtar Diouf, fils aîné de l'ancien président Abdou Diouf, se propose de retracer le cheminement spirituel de son auteur à travers un récit présenté comme "un voyage intime" et "l'itinéraire d'un talibé mouride", a-t-il expliqué , samedi, à Dakar, lors d'une cérémonie de présentation et de dédicace de ce livre de 205 pages.

"C'est un livre qui nous fait voyager effectivement au royaume de mon enfance, puis le parcours, d'ailleurs le titre l'indique, le parcours d'un talibé mouride, voir mon itinéraire dans la voie du mouridisme", a notamment expliqué l'auteur.

En présence de plusieurs personnalités politiques, religieuses , entre autres, Cheikh Makhtar Diouf communément appelé "Pédro" a tenu à précisé que son livre n'est pas une oeuvre littéraire au sens ordinaire du terme. Il se veut plutôt "un voyage intérieur, intime, parfois vertigineux. Celui de la quête de soi à travers la quête de Dieu".

L'ouvrage édité par L'Harmattan Sénégal est étalé sur quatorze chapitres, levant le voile sur le parcours d'un talibé mouride rythmé de souvenirs, d'anecdotes, de scène vécues et de réflexion.

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L'ambition, selon son auteur, a été de livrer " un témoignage personnel et spirituel sur son itinéraire au sein de la confrérie mouride".

Il dit explorer la relation intime entre le talibé et son guide, ainsi que la profondeur du mouridisme comme école de foi, de discipline et de service.

Un devoir de transmission à la jeune génération

Le fils de l'ancien président du Sénégal Abdou Diouf qui a reçu le titre de "Cheikh" du défunt khalife général des mouride, Serigne Saliou Mbacké, a expliqué sa volonté, à travers ce livre, de mettre en lumière l'importance de Touba, "coeur spirituel et symbolique de la communauté".

Il s'est aussi attardé sur la vie dans la concession de son marabout qu'il décrit comme un "lieu de de rencontres, d'enseignements et d'expériences mystiques", évoquant aussi les "excellentes relations" que son père entretenait avec tous les chefs religieux du pays de l'époque.

Également président de la fondation Abdou Diouf-Sport vertu, Cheikh Makhtar Diouf a indiqué avoir trouvé le déclic pour écrire cet ouvrage par "devoir de transmettre tous ces enseignements vécus, entendus, à la jeune génération".

"A un moment donné il fallait sortir tout ça, il fallait transmettre, c'était le moment peut-être de transmettre aux jeunes générations qui viennent, de leur expliquer comment cela se passe à Touba et dans la périphérie, en résumé, dans la voie du mouridisme", a-t-il martelé.

En présentant le livre, le docteur Massamba Guèye a relevé "le caractère didactique et pédagogique" du livre qui n'est point "une autoglorification".

"Le lecteur qui aura fini de lire ce livre, se rendra compte que l'auteur est quelqu'un qui a vécu à l'intérieur de l'intimité des khalifes, notamment Serigne Abdou Lahat et son frère Serigne Saliou Mbacké", selon M. Guèye.

"Toute sa vie a été en proximité de Serigne Abdou Lahat et de Serigne Saliou Mbacké (...). Ce qu'il explique, dans ce livre, c'est comment l'intelligence d'organisation tient les grandes communautés, comment le savoir est au coeur et comment l'éducation vers l'humanité est aussi au coeur", a indiqué le spécialiste des littératures orales.