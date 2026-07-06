Sénégal: LeadSen a décoré des acteurs de l'entrepreneuriat et de la transformation sociale

Dakar — Des acteurs distingués dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du leadership, de l'engagement citoyen et de la transformation économique et sociale ont reçu des trophées, lors d'une cérémonie organisée, samedi, à l'initiative de l'ONG LeadSen (Leaders sénégalais).

"Nous célébrons des femmes et des hommes qui ont osé entreprendre, innover, diriger, servir et transformer leur environnement", a expliqué le fondateur de LeadSen.

Mamadou Dieng a estimé que ces distinctions visent à adresser un message fort à la jeunesse, en l'invitant à s'approprier davantage le travail, la persévérance, l'intégrité et l'engagement, des valeurs qui, selon lui, "finissent toujours par être reconnues".

Au total, 19 décideurs, dirigeants, entrepreneurs, experts, universitaires et autres acteurs du développement qui oeuvrent à la transformation économique et sociale du Sénégal, ont été célébré lors de cette deuxième édition de cette initiative dont le thème portait sur "Digitalisation et compétitivité des entreprises sénégalaises".

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"Notre ambition est de construire une institution durable capable de promouvoir l'excellence, le leadership, l'innovation et l'engagement citoyen sur le long terme", a fait savoir le fondateur de Lead Sénégal.

Il a insisté sur la nécessité de doter le Sénégal de "plateformes qui valorisent ses talents, ses réussites, ses entreprises, ses innovateurs et ses bâtisseurs".

"Dans un contexte marqué par les mutations technologiques, la souveraineté numérique, l'intelligence artificielle, l'innovation et les nouveaux défis économiques, cette rencontre ambitionnait de créer un espace de réflexion stratégique, de partage d'expériences, de networking et de valorisation des initiatives qui contribuent à bâtir le Sénégal de demain", a rappelé Mamadou Dieng.