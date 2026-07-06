Togo: Faure Gnassingbé reçoit un message du président tchadien

Le président du Conseil Faure Gnassingbé a reçu en fin de semaine Fatime Aldjineh Garfa, ministre déléguée auprès du ministre tchadien des Affaires étrangères, porteuse d'un message du chef de l'État tchadien Mahamat Idriss Déby Itno.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, ainsi que sur les grands enjeux de l'intégration africaine, avec un accent particulier sur la coopération dans le secteur de l'eau, un domaine essentiel pour les deux pays.

Dans ce cadre, le Tchad a invité le président du Conseil à participer au Forum africain de l'eau, qui se tiendra les 15 et 16 juillet à N'Djamena. Cette rencontre continentale témoigne de l'importance croissante accordée par les pays africains à la gestion durable des ressources hydriques, dans un contexte de pression climatique croissante sur le continent.