Cote d'Ivoire: Investiture de la nouvelle équipe de l'UNJCI - Marie-Laure N'Goran place son mandat sous le signe du rassemblement

Un mois après son élection à la présidence de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI), Marie-Laure N'Goran et les 24 membres de son Conseil exécutif ont été officiellement investis, le samedi 4 juillet 2026, à la Maison de la Presse d'Abidjan-Plateau.

Devant les professionnels des médias, les autorités et plusieurs personnalités, la nouvelle présidente a placé son mandat sous le signe du rassemblement, de l'action et de la transformation.

Dans son discours d'investiture, Marie-Laure N'Goran a insisté sur la nécessité de refermer définitivement le chapitre de la compétition électorale afin de privilégier l'unité de la corporation.

« À compter de cet instant, il n'y a plus de candidats. Il n'y a plus de listes. Il n'y a plus de camps. Il n'y a qu'une seule Union. Une seule famille. Une seule ambition : faire grandir l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et je veux le dire avec force : ma main restera tendue », a-t-elle déclaré, lançant un appel à tous les journalistes à se rassembler autour d'un projet commun.

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La nouvelle présidente a affirmé son ambition de faire de l'UNJCI une organisation plus forte, plus utile et plus influente, capable de répondre aux défis auxquels est confrontée la profession.

Cinq engagements pour renforcer l'organisation

Pour concrétiser cette vision, Marie-Laure N'Goran a décliné les cinq grandes priorités de son mandat. Il s'agit de renforcer l'unité de la famille des journalistes, d'améliorer la protection des professionnels des médias, de préparer l'avenir de la profession face aux mutations du secteur, de consolider la confiance entre les membres, les partenaires et les institutions, puis d'accroître le rayonnement de l'UNJCI, tant au niveau national qu'international.

Dans cette dynamique, elle a annoncé la volonté de développer le Salon international des médias et de l'innovation afin d'en faire une plateforme majeure d'échanges entre journalistes de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'ailleurs.

« Nous développerons le Salon international des médias et de l'innovation comme une grande tribune d'échanges, où les journalistes de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'ailleurs partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et leur vision du métier », a-t-elle indiqué.

La présidente de l'UNJCI a également exprimé sa gratitude au ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, ainsi qu'à l'ensemble des personnalités et des journalistes venus nombreux assister à cette cérémonie d'investiture.

Le gouvernement réaffirme son soutien à la profession

Après avoir procédé à l'investiture officielle du nouveau Conseil exécutif, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a salué les engagements pris par la nouvelle équipe dirigeante.

Il a exhorté les journalistes à tourner définitivement la page des divisions, à dépasser les clivages et à faire taire les rancœurs héritées des crises passées, afin de consolider une organisation professionnelle unie et crédible.

Le ministre a, par ailleurs, réaffirmé la vision du gouvernement en faveur d'un paysage médiatique fort, indépendant et résolument professionnel.

« Le ministère de la Communication sera à vos côtés... sans ingérence aucune », a assuré Amadou Coulibaly, réitérant l'engagement de l'État à accompagner le développement de la presse ivoirienne dans le respect de son indépendance.

Avec cette investiture, le nouveau Conseil exécutif de l'UNJCI ouvre une nouvelle étape de son histoire, portée par la volonté affichée de renforcer la cohésion entre les journalistes et de faire de l'organisation un acteur majeur de la promotion d'une presse libre, responsable et professionnelle.