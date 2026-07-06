Cote d'Ivoire: Concours directs d'entrée à l'Ena en 2027 - Les résultats de la phase de présélection disponibles ce lundi 6 juillet

Les résultats de la phase de présélection des concours directs d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (Ena) en 2027, seront disponibles le lundi 6 juillet 2026 par affichage à l'Ena et mis ultérieurement en ligne sur le site web : www.ena.ci.

L'information a été donnée par le directeur général de l'Ena, Narcisse Sépy Yessoh, dans un communiqué en date du jeudi 2 juillet 2026.

Par ailleurs, les candidats déclarés admissibles à l'issue de cette étape, sont invités à déposer leur dossier physique complet de candidature à l'Ena. Pour le cycle supérieur, le dépôt du dossier de candidature est fixé au mardi 7 juillet 2026 de 8h à 16h30 ; le cycle moyen supérieur, le mercredi 8 juillet 2026 de 8h à 16h30 et pour le cycle moyen, le jeudi 9 juillet 2026 de 8h à 16h30.

Selon le communiqué, les candidats admissibles à plusieurs cycles sont invités à fournir un seul dossier, en indiquant sur la demande manuscrite lesdits cycles et en présentant les diplômes requis pour chaque cycle.

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Le dossier physique de candidature aux concours directs, quel que soit le cycle comprend une fiche de candidature à imprimer à partir de son espace candidat ; une demande manuscrite de candidature établie sur papier libre adressée à la ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, précisant l'adresse exacte du candidat et le cycle du concours ; un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, datant de moins d'un an au 1er janvier 2026 ; un casier judiciaire établi après le 1er janvier 2026, et un certificat de nationalité datant de moins de cinq ans.

Le dossier de candidature comprend également les diplômes ou titres exigés et leurs copies certifiées conformes à l'original par les autorités municipales avec les homologations éventuelles pour les diplômes obtenus à l'étranger ; une copie du baccalauréat ou du diplôme admis en équivalence certifiée conforme à l'originale ; un modèle de curriculum vitae renseigné et certifié sincère par le candidat, à télécharger sur le site Internet de l'Ena ; une attestation sur l'honneur par laquelle le candidat déclare ne pas être fonctionnaire ou élève-fonctionnaire d'une administration, d'un service ou d'un établissement public de l'Etat ou d'une collectivité locale ; une copie de la preuve de l'enrôlement à la couverture maladie universelle (CMU) ; un reçu de paiement des frais de concours ; un reçu de paiement des cours de préparation et une pochette à 2 000 Fcfa payable l'agence comptable de l'Ena.

« Plus spécifiquement, s'agissant du fonctionnaire candidat à un concours direct, il devra produire, en plus des pièces ci-avant, une attestation de sa démission dûment approuvée par le ministre en charge de la Fonction publique, indiquant l'emploi, le grade, la catégorie et l'ancienneté de service effectif », précise le directeur général de l'Ena, via le communiqué.