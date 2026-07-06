Cote d'Ivoire: Alternative Crédible entre en scène avec l'ambition de rebattre les cartes politiques

La scène politique ivoirienne s'enrichit d'un nouvel acteur. Le mouvement Alternative Crédible (ACR) a officiellement dévoilé, samedi 4 juillet 2026, à Grand Bassam, ses ambitions et sa vision au cours d'une conférence de presse, marquant ainsi son entrée dans le débat politique national.

Se présentant comme une force de gauche résolument tournée vers la justice sociale, le mouvement entend offrir une alternative aux formations politiques traditionnelles et répondre aux préoccupations quotidiennes des populations.

Animant cette rencontre avec les médias, le secrétaire exécutif national d'Alternative Crédible, Oxyde Tano, a expliqué que le mouvement est né le 1er décembre 2025 de l'initiative de femmes, d'hommes et de jeunes issus de divers horizons. Leur objectif commun est de promouvoir une nouvelle manière de faire de la politique, fondée sur l'écoute, la transparence et la défense de l'intérêt général.

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Selon lui, la création d'Alternative Crédible repose sur un constat largement partagé : malgré ses importantes richesses humaines et naturelles et les progrès économiques enregistrés ces dernières années, la Côte d'Ivoire reste confrontée à des défis majeurs. Parmi ceux-ci figurent la cherté de la vie, le chômage des jeunes, les inégalités sociales, les insuffisances des services publics, ainsi que les fractures sociales qui continuent de fragiliser la cohésion nationale.

Une vision centrée sur l'humain

Porté par le slogan « Demain se décide aujourd'hui », Alternative Crédible affirme placer l'être humain au coeur de son projet politique. Le mouvement ambitionne de bâtir une Côte d'Ivoire « juste, prospère, réconciliée, démocratique, solidaire et respectueuse de l'État de droit ».

Ses dirigeants prônent une gouvernance fondée sur le dialogue, la transparence et la participation citoyenne. À court terme, le mouvement souhaite fédérer les forces vives du pays autour d'un projet politique crédible. À moyen et long terme, il entend contribuer à l'émergence d'un État plus performant, d'une économie plus inclusive et d'une société davantage fondée sur l'équité et la solidarité.

Des priorités axées sur le bien-être des populations

Au cours de cette conférence, les responsables d'Alternative Crédible ont présenté les principaux axes de leur programme. Ils accordent une place importante à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, à la modernisation du système éducatif, à l'amélioration de l'accès aux soins de santé, au développement de l'agriculture, à la sécurité des personnes et des biens, à la promotion de la femme, à la lutte contre la vie chère ainsi qu'à la protection de l'environnement.

Le mouvement met également l'accent sur le renforcement de l'unité nationale et l'amélioration des conditions de travail des enseignants, estimant que le développement durable de la Côte d'Ivoire passe avant tout par des investissements conséquents dans le capital humain.

Un appel à la mobilisation nationale

Se définissant comme un mouvement indépendant, Alternative Crédible se dit ouvert au dialogue avec l'ensemble des forces politiques et sociales partageant les idéaux de paix, de démocratie, de justice sociale et de développement.

À cet effet, Oxyde Tano a lancé un appel à l'adhésion de tous les Ivoiriens, sans distinction d'origine, d'ethnie, de religion ou de condition sociale. Une attention particulière sera accordée aux jeunes, aux femmes, aux travailleurs, aux étudiants, aux opérateurs économiques ainsi qu'à la diaspora ivoirienne.

Le mouvement a également dévoilé son architecture organisationnelle, composée notamment d'un Conseil politique central (Cpc), d'une Inspection générale, d'un Secrétariat national exécutif, de fédérations nationales, de représentations de la diaspora et de coordinations locales.

En perspective, la sortie officielle d'Alternative Crédible est annoncée pour le mois d'août 2026 à Cocody. Son président, Bamba Abou, y présentera les grandes orientations du projet politique du mouvement. D'ici là, des tournées de sensibilisation, des assemblées générales et des campagnes nationales de mobilisation seront organisées à travers le pays afin d'installer les coordinations locales et de susciter les adhésions.

« Le moment est venu d'écrire une nouvelle page de notre histoire », a conclu Oxyde Tano, réaffirmant la volonté d'Alternative Crédible de contribuer à la construction d'une Côte d'Ivoire plus juste, plus forte et plus prospère.