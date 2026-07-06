Cote d'Ivoire: Risque d'éboulement à Akouédo - Le ministère de l'Urbanisme fait évacuer trois immeubles menacés

Le ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie (MULCV) poursuit son action en faveur de la sécurisation du cadre bâti et de la protection des populations. Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juillet 2026, ses équipes sont intervenues en urgence dans la zone de l'ancienne décharge d'Akouédo, à Abidjan, à la suite de la détection d'un important risque d'éboulement mettant en péril plusieurs habitations.

Conduite par la Brigade d'Investigation et du Contrôle Urbain, cette opération fait suite à des investigations de terrain ayant mis en évidence une dégradation préoccupante de la stabilité du sol. Les experts ont constaté un glissement progressif du terrain supportant trois bâtiments, respectivement de type R+4, R+1 et R+0, exposant directement leurs occupants à un danger imminent.

Selon les constats effectués, ces constructions sont implantées à seulement deux mètres environ d'un ravin dont la profondeur est estimée à une vingtaine de mètres. Une telle configuration accroît considérablement le risque d'effondrement, notamment en cette période de fortes précipitations où les mouvements de terrain sont plus fréquents.

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Face à l'urgence de la situation, les agents de la Brigade d'Investigation et du Contrôle Urbain ont immédiatement engagé des mesures conservatoires. Ils ont sensibilisé les occupants sur la gravité du danger, procédé au marquage des bâtiments concernés afin de les identifier comme zones à risque, puis ordonné l'évacuation immédiate des lieux.

Cette intervention s'inscrit dans la politique de prévention des risques liés au cadre bâti engagée par le ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie. À travers des opérations régulières de contrôle et d'inspection, le département ministériel entend anticiper les situations susceptibles de mettre en danger les populations et prévenir les catastrophes liées à l'urbanisation ou à l'instabilité des terrains.

Le ministère rappelle que la sécurité des personnes demeure une priorité absolue. Il invite ainsi les populations à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les services compétents en signalant toute construction présentant des fissures importantes, des affaissements de terrain ou tout autre signe pouvant compromettre la stabilité d'un bâtiment.

Dans un contexte marqué par l'expansion urbaine et la multiplication des constructions dans certaines zones sensibles, le MULCV réaffirme sa détermination à renforcer les contrôles sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de garantir un cadre de vie plus sûr, tout en préservant les vies humaines grâce à des interventions rapides et à une culture de prévention partagée par tous.