Congo-Kinshasa: La baleine échouée à Muanda enfin inhumée

C'est la fin d'une semaine remplie d'émotions dans la ville côtière de Muanda (Kongo-Central). Après plusieurs jours de fascination, de curiosité et de mobilisation populaire, la baleine, un monstre marin de près de 12 mètres et pesant plus de 10 tonnes, a été finalement enterrée samedi 4 juillet. L'événement ultime a eu lieu vers le village Makasamba, après une courte cérémonie coutumière.

Découvert jeudi dernier, l'imposant mammifère marin a été conduit vers sa dernière demeure lors d'un déplacement qui a pris des allures d'hommage populaire.

Cortège funèbre

L'événement inédit rappelle la richesse, mais aussi la fragilité, de la biodiversité marine du littoral congolais.

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Accompagnée d'un cortège motorisé, de fanfares et d'une foule impressionnante, la carcasse de la baleine géante, qui a tenu Muanda en haleine pendant plusieurs jours, a effectué son ultime voyage à travers la ville, attachée à l'arrière d'un porte-conteneur. Elle a été ensuite inhumée dans une fosse adaptée, aménagée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN).

Du jamais vu

Échouée il y a quelques jours sur la plage vers le Kilomètre 5, à la surprise générale, la baleine avait attiré des centaines de curieux. Dans les quartiers, les marchés, et partout ailleurs, elle était devenue le sujet de toutes les conversations.

Malgré les efforts des équipes de l'ICCN pour la remettre à l'océan Atlantique, la baleine n'avait malheureusement pas survécu. Les circonstances de sa mort restent à ce jour inconnues.

Face à sa masse importante, il a fallu qu'une grue vienne de Matadi pour déplacer la carcasse. Compte tenu des risques liés à sa décomposition, son inhumation était devenue indispensable.

Le monstre de mer repose sous terre

Les responsables de l'ICCN ont, à plusieurs reprises, appelé les habitants à ne pas toucher la baleine ni consommer sa viande, dans l'attente d'éventuelles analyses.

Arrivée sur le lieu aménagé pour lui servir de dernière demeure, la baleine a été mise en terre, après une courte cérémonie coutumière. Ce dernier acte met ainsi un terme à une semaine riche en émotions.

À Muanda, le passage de la géante des mers restera longtemps gravé dans les mémoires des habitants.