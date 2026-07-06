Congo-Kinshasa: Protection des enfants pendant les vacances à Walikale - L'ONG GAPE interpelle les parents et les autorités

5 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La protection de l'enfant reste un défi majeur pendant les vacances scolaires, particulièrement à Walikale (Nord-Kivu), où persistent de multiples menaces sécuritaires. L'ONG Groupe d'action pour la protection de l'enfance (GAPE) dit avoir documenté, au cours des dix derniers jours, sept cas de noyade et 56 cas de recrutement d'enfants par des groupes armés.

Le coordonnateur du GAPE, Bams Bayomba Mishiki, décrit la situation qui prévaut sur le terrain :

« Depuis le 28 juin, nous avons documenté 7 cas de noyade, 3 cas ici à Walikale centre dans la rivière Lowa et Kuya, à Hombo, il y a 2 cas, à Byungu, il y a 1 cas dans la rivière Makoma. À Pinga, il y a 1 cas. Aussi, avant la clôture de l'année scolaire, le 2 juillet, nous avions déjà enregistré au moins 56 enfants qui ont intégré les forces et groupes armés ».

Selon lui, il y a un délaissement des enfants durant cette période des grandes vacances. C'est pourquoi l'ONG sensibilise les parents concernant la protection de l'enfant durant les grandes vacances, de juillet au mois de septembre 2026.

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La présence de nombreux sites miniers dans la région attirant les enfants pourrait aggraver la situation. « Nous sommes en train de faire beaucoup de plaidoyer aux autorités politiques, aux administratives : la place des enfants, c'est à l'école et en famille, mais ce n'est pas dans les sites miniers ou dans les groupes armés », poursuit Bams Bayomba Mishiki.

Le GAPE dit avoir organisé les espaces amis d'enfants à Walikale-Centre, à Hombo, à Itebero, où il est en train d'occuper les enfants durant cette période des vacances.

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