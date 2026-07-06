Congo-Kinshasa: Trafic à hauts risques entre Kabinda et Lubao à la suite de la panne du bac Makole

Le trafic sur la rivière Lomami, dans la province de Lomami, est totalement à l'arrêt depuis un mois, ont alerté samedi 4 juillet 2026, des sources locales. La traversée ne se fait plus qu'à bord de pirogues artisanales, exposant les passagers et les marchandises à des risques accrus.

Cette situation est liée à la panne simultanée de deux moteurs du bac Makole, immobilisé à près de 40 km de Lubao et 160 km de Kabinda, chef-lieu de la province.

Sur le site du bac Makole, les activités économiques tournent au ralenti. Ce bac, qui relie les villages du territoire de Lubao à ceux de Kabinda, est un passage stratégique pour les commerçants et transporteurs.

Cependant, depuis la défaillance des deux moteurs du bac (HMIE), le trafic est suspendu. Les cargaisons parfois de plusieurs tonnes s'entassent sur la rive, faute de moyens sûrs pour les transborder.

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L'Office des routes reconnaît que les moteurs étaient vétustes et ne pouvaient plus assurer la navigation.

L'institution affirme avoir transmis un devis pour l'achat de deux nouveaux moteurs ainsi que pour la réhabilitation complète du bac aux autorités provinciales et nationales.

Aucune réponse officielle n'a encore été communiquée. En attendant, la traversée de la Lomami est devenue un véritable calvaire.

Les opérateurs économiques redoutent des noyades, la perte de marchandises et les accidents mortels.

Les pirogues, souvent surchargées, ne sont pas adaptées au transport de lourdes cargaisons.

Certains commerçants affirment que leurs produits périssables sont déjà perdus. D'autres craignent une hausse des prix dans les villages enclavés, faute d'approvisionnement régulier.