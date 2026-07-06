Congo-Kinshasa: Des enseignants non-payés de Nyunzu réclament leurs salaires

Mécanisés depuis 2022 mais toujours pas rémunérés, des enseignants des écoles du territoire de Nyunzu (Tanganyika) lancent des cris d'alarme. Dans une déclaration faite samedi 4 juillet 2026, ils réclament leurs salaires.

Ces enseignants matriculés sollicitent l'intervention des autorités du secteur de l'éducation pour qu'une solution soit trouvée d'urgence.

« Ça fait déjà plusieurs années que nous sommes dans la difficulté concernant la paye de nos matricules. Nous avions été contrôlés (...) en 2020. En 2022, au mois de février, nous avions eu les matricules », témoigne Lucien Kasongo, enseignant de l'institut Mulimba de Nyunzu.

Il s'étonne de constater que des enseignants de certaines écoles premières, surtout, qui étaient aussi mécanisées à cette période, ont été rémunérés.

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« Depuis 2022 jusqu'à maintenant, nous n'avions pas de solution sur notre mécanisation. Là, il y a quelquefois que les contrôles viennent, nous passons au contrôle, mais on n'aboutit à rien », déplore-t-il.

Les enseignants non payés mènent une vie difficile. « Ça ne marche pas avec le minable prime de parents qu'on reçoit, c'est compliqué », selon lui.

Le chef de la sous-division de l'enseignement Nyunzu 2 confirme que les enseignants de plusieurs écoles du territoire sont concernés par cette situation.

Contacté par Radio Okapi, le directeur provincial de l'enseignement Tanganyika 1, Nicolas Baeleyay, souligne que cette situation concerne plusieurs enseignants à travers le pays et non seulement ceux de Nyunzu. Il annonce que ces enseignants qui sont mécanisés n'étaient pas budgétisés. Il assure qu'ils seront incessamment payés.