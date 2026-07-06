Ile Maurice: Le secteur coopératif en voie de modernisation

5 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

«Cooperatives for a Peaceful World.» Tel est le thème de la Journée internationale des coopératives cette année. À cette occasion, le ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et des coopératives, en collaboration avec la Mauritius Co-operative Alliance Ltd et le conseil municipal de Port-Louis, a organisé une cérémonie de dépôt de gerbes au monument coopératif, au jardin de la Compagnie, à Port-Louis le 4 juillet.

Lors de l'événement, le ministre de tutelle, Aadil Ameer Meea, a indiqué que la modernisation du secteur coopératif, souvent perçu à tort comme appartenant au passé, est en marche. «Les coopératives sont présentes dans divers secteurs de l'économie, notamment l'agriculture, l'élevage et les credit unions. Dans le Budget 2026-2027, je peux dire avec satisfaction que toutes les demandes que nous avons formulées auprès du ministre des Finances, soit le Premier ministre, ont été agréées», a-t-il déclaré. Le ministre souligne que ces mesures devraient contribuer à relancer le secteur coopératif, considérant qu'«il y a beaucoup de défis auxquels font face les coopératives».

«Je suis à l'écoute de toutes les fédérations des sociétés coopératives. Des sessions de formation sont dispensées, ce qui est extrêmement important pour moderniser leurs sociétés et structures. Nous apportons aussi plusieurs modifications à la loi afin de nous aligner sur les normes internationales», ajoute-t-il.

Aadil Ameer Meea annonce que le scheme «Terroir mauricien» a été lancé. «Nous avons eu un budget conséquent pour valoriser les produits des coopératives», précise-t-il, cela commencera dans les supermarchés et dans diverses foires.

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