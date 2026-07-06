Madagascar: Jamborée mini-basket - Une fin en apothéose termine le rassemblement

Le rideau est tombé, dimanche, sur le Jamboree national de mini-basket, organisé par la Fédération malgache de basketball (FMBB). Pendant plusieurs jours, les jeunes talents en herbe ont vibré au rythme des rencontres réunissant plusieurs clubs issus des différentes ligues régionales.

Devenu un rendez-vous incontournable de la formation, l'événement a confirmé son rôle de tremplin pour les futures générations du basketball malgache.

Les jeunes basketteurs ont disputé des matchs de 3x3 et de 5x5 dans un format adapté à leur âge, privilégiant autant le plaisir du jeu que la progression technique. Au-delà des résultats, l'accent a été mis sur l'esprit d'équipe, le fair-play et le respect des règles, valeurs essentielles du mini-basket.

Fidèle à sa vocation éducative, la FMBB a également proposé plusieurs ateliers destinés aux enfants et à leurs parents. Les échanges ont porté sur le civisme, l'utilisation responsable des réseaux sociaux ainsi que les bonnes habitudes à adopter pour construire un parcours de sportif de haut niveau. Les clubs présents ont aussi reçu des manuels de formation destinés aux entraîneurs afin d'uniformiser l'apprentissage du mini-basket à travers le pays.

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« Le Jamboree national n'est pas seulement un tournoi. Nous voulons transmettre à nos jeunes l'esprit de compétition, le respect de la discipline et la solidarité. La distribution des manuels permettra également aux coaches de mieux diffuser la philosophie du mini-basket », a expliqué Hasina Fanantenana Ramahandrimanana, président de la commission technique des compétitions de la FMBB.

La journée de clôture a également été marquée par la présence remarquée d'une jeune joueuse de seulement 10 ans, mesurant déjà 1,71 m. Son potentiel a été salué par les organisateurs, qui lui ont remis un cadeau spécial en guise d'encouragement.

Satisfaite du déroulement de cette édition, la présidente de la commission mini-basket, Onja Soloharinivo, a appelé l'ensemble des acteurs à poursuivre leurs efforts afin d'assurer la pérennité de ce projet, véritable vivier des futurs Ankoay.