Madagascar: Musée ouvert - Joël Andrianomearisoa dévoile « Musée des Promesses »

Au coeur des zones franches et industrielles d'Ankadimbahoaka, Joël Andrianomearisoa invite le public à changer de regard sur le musée. Avec « Musée des Promesses », l'artiste malgache signe une oeuvre à la frontière de la sculpture et de l'architecture qui dépasse le simple cadre de l'exposition pour questionner la place du musée dans un pays en développement.

Dévoilée pour la première fois à Cotonou, au Bénin, en 2024, dans le cadre de l'exposition

« Promesses » célébrant les vingt ans de la Fondation Zinsou, cette installation prend aujourd'hui place à Madagascar. « Musée des Promesses » fait partie d'un ensemble de quatre musées imaginés par Joël Andrianomearisoa. Sa particularité réside dans son architecture entièrement ouverte : elle ne possède ni porte, ni parcours imposé, ni espace clos. Les visiteurs y circulent librement et construisent leur propre expérience, loin des codes du musée traditionnel.

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À travers cette création, Joël Andrianomearisoa ne cherche pas à fournir des réponses, mais à susciter une réflexion. Que peut être un musée sous nos latitudes ? Comment imaginer une institution culturelle en phase avec son territoire et ses réalités ? Autant de questions soulevées par cette oeuvre, pensée comme un espace de dialogue et de partage.

Conçu comme une structure pluridisciplinaire, « Musée des Promesses » peut accueillir différentes formes de création artistique. Son caractère modulaire lui permet d'évoluer, de s'adapter à divers projets et de devenir un espace vivant, ouvert aux multiples pratiques artistiques.

L'installation revendique également une relation directe avec son environnement. Exposée à la lumière, à la chaleur et aux variations climatiques, elle s'inscrit à l'opposé du modèle du « White Cube », espace d'exposition fermé et contrôlé. L'oeuvre affirme ainsi qu'un musée peut naître de son contexte, dialoguer avec son territoire et refléter les aspirations de la société.

Ouvert à toutes les interprétations, « Musée des Promesses » place enfin le public au coeur de l'expérience. Chacun est libre de s'approprier les lieux et d'en proposer sa propre lecture, faisant de cette création un monument dédié aux promesses, aux rêves et aux futurs possibles.