Ethiopie: L'association « Heart Attack Ethiopia » lance des opérations cardiaques vitales à l'hôpital MCM

Addis Ababa — Heart Attack Ethiopia a lancé aujourd'hui sa cinquième série de missions médicales à l'hôpital MCM, plus connu sous le nom de « Korea Hospital », afin de proposer gratuitement des interventions chirurgicales cardiaques vitales et de renforcer l'expertise médicale locale grâce à une formation clinique durable.

Plus de 59 médecins bénévoles venus du monde entier participent à cette cinquième mission médicale de Heart Attack Ethiopia.

Le Dr Tesfaye Telila, cofondateur et directeur exécutif de Heart Attack Ethiopia, a déclaré à l'ENA que ce programme visait à étendre les services cardiaques vitaux, à renforcer l'expertise médicale locale et à soutenir le développement d'un système de soins cardiovasculaires durable en Éthiopie.

Au cours de cette phase, le programme réalisera jusqu'à 200 interventions et opérations cardiaques de pointe, tout en dispensant une formation intensive et pratique aux médecins, infirmiers et professionnels de santé éthiopiens.

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Il a ajouté que « Heart Attack Ethiopia » avait pris en charge plus de 460 patients et réalisé plus de 480 interventions cardiaques vitales lors de missions précédentes menées au cours des trois dernières années.

Selon lui, si l'équipe médicale actuelle dispense des soins immédiats et gratuits, l'objectif ultime de cette initiative est de mettre en place un dispositif permanent qui soutienne la population éthiopienne au-delà des déploiements ponctuels, permettant ainsi une assistance continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l'avenir.

Le Dr Tesfaye a également souligné que les médecins locaux participent activement au programme. Des chirurgiens thoraciques venus de tout le pays sont actuellement en poste à l'hôpital MCM pendant deux semaines, où ils participent à des interventions aux côtés de spécialistes internationaux afin de renforcer les capacités locales.

Il a salué leur contribution, soulignant que leur rôle est essentiel pour mettre en place des soins cardiaques durables en Éthiopie.

Cette initiative vise à mettre en place un programme qui soutienne la population éthiopienne au-delà des missions ponctuelles, en permettant une assistance continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, plutôt que de n'intervenir que deux fois par an.

Le professeur Mamas Mamas Andreas, de l'université de Keele au Royaume-Uni, cardiologue interventionnel chez l'adulte, a souligné les progrès réalisés grâce au programme d'intervention coronarienne percutanée (ICP) de première ligne mis en place à l'hôpital spécialisé Tikur Anbessa.

Il a déclaré que depuis février 2025, l'équipe a réalisé avec succès 150 poses de stents chez des patients victimes d'un infarctus, réduisant ainsi de cinq fois le taux de mortalité lié aux crises cardiaques.

Il a indiqué que ces résultats seraient présentés le mois prochain lors du congrès de la Société européenne de cardiologie à Berlin, comme exemple d'un partenariat efficace en matière de santé mondiale.

Il a ajouté que plus de 59 médecins bénévoles venus du monde entier participaient à cette mission visant à soutenir les soins cardiaques vitaux en Éthiopie.

Il a appelé à étendre le programme à l'échelle nationale, soulignant l'importance d'élargir l'accès à ces soins afin que chaque patient puisse en bénéficier.

Le professeur Mamas a également salué l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie, soulignant que, tout comme des millions d'arbres poussent à travers le pays, le système de soins cardiaques devrait se développer de manière constante au cours des 10 à 20 prochaines années.

Jon-Alan Manning, directeur des activités philanthropiques de Heart Attack Ethiopia, a déclaré que l'organisation avait mobilisé pour 2,6 millions de dollars de matériel médical de pointe et de fournitures pour la mission actuelle, dont une grande partie restera en Éthiopie à l'issue du programme. Il a toutefois averti qu'environ 15 000 patients attendaient actuellement une chirurgie cardiaque vitale en Éthiopie, soulignant le besoin urgent de renforcer les capacités locales de manière durable.

Fondée aux États-Unis par des médecins d'origine éthiopienne, l'organisation Heart Attack Ethiopia a mobilisé plus de 59 spécialistes internationaux en seulement deux ans, avec pour objectif à long terme de soutenir la mise en place de systèmes de soins cardiaques durables en Éthiopie et dans toute l'Afrique.

Cette initiative est mise en oeuvre en partenariat avec le ministère de la Santé, l'Ethiopian Diaspora Service, Ethiopian Airlines, ainsi que plusieurs grands hôpitaux et établissements de santé à travers l'Éthiopie.

Avant le lancement officiel, les membres de l'équipe médicale internationale se sont associés à l'initiative « Green Legacy » du gouvernement en plantant des jeunes arbres à l'hôpital Korea, symbolisant ainsi leur engagement à bâtir un avenir plus sain et plus résilient pour l'Éthiopie.