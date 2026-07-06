Addis Ababa — « L'Éthiopie traverse actuellement une période décisive de renouveau national et de transformation économique rapide visant à mettre fin à sa longue histoire de pauvreté et de sous-développement », a déclaré le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Le vice-Premier ministre a tenu ces propos lors d'un forum de haut niveau sur la mobilisation des ressources pour le projet de développement des rives du lac Hawassa, qui s'est tenu à Addis-Abeba.

Il a souligné la transition du pays vers une prospérité rapide et une croissance durable.

Chaque nation atteint un moment décisif de son histoire qui lui permet de surmonter les difficultés économiques et d'accélérer son développement, a-t-il déclaré, soulignant que l'Éthiopie était désormais entrée dans une telle période, caractérisée par une prospérité généralisée et un renouveau national.

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Il a ajouté que les vastes projets de développement en cours à Addis-Abeba reflétaient l'engagement du gouvernement à transformer le pays grâce à un leadership fort et à une collaboration active avec le secteur privé.

Évoquant le projet d'aménagement des rives du lac Hawassa, M. Temesgen a reconnu que cette initiative nécessitait des investissements financiers considérables.

Il a toutefois souligné qu'une fois achevé, ce projet créerait des opportunités économiques durables et contribuerait à la prospérité durable des générations futures.

Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire avancer avec encore plus de dynamisme les grands projets d'infrastructure et de développement dans toutes les régions du pays.

« Notre unité est notre plus grande force. En restant unis, l'avenir qui s'ouvre devant nous est radieux, et nous bâtirons une nation prospère qui libérera l'Éthiopie de la pauvreté et du retard », a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre a par ailleurs souligné que ce forum sur la mobilisation des ressources intervenait à un moment crucial, alors que le Parti de la prospérité s'apprête à former le prochain gouvernement à la suite de ce qu'il a qualifié de « mandat populaire fort ».

De son côté, Desta Ledamo, administrateur en chef de la région de Sidama, a déclaré que le gouvernement régional intensifiait ses efforts pour renforcer la position d'Hawassa en tant que pôle industriel, commercial et de services de premier plan.

Il a invité les investisseurs nationaux et internationaux à tirer parti des opportunités d'investissement croissantes offertes par la ville dans un large éventail de secteurs.

Soulignant la situation stratégique d'Hawassa en tant que corridor de transport et porte d'entrée touristique, l'administrateur en chef a encouragé les investisseurs à tirer parti du potentiel économique en pleine expansion de la ville.

Il a également exprimé sa gratitude envers les partenaires de développement et les investisseurs qui se sont engagés à soutenir la transformation de la ville.

Décrivant Hawassa comme le joyau du sud, M. Desta a déclaré que la ville était réputée pour son cadre paisible, sa beauté naturelle et l'accueil chaleureux de ses habitants, ce qui lui a valu la réputation d'être la « ville de l'amour ».

Des efforts globaux sont en cours pour transformer cette ville au bord du lac en une destination moderne propice à l'investissement, au tourisme, aux loisirs et à une vie urbaine de qualité, a-t-il ajouté.

Le maire d'Hawassa, Tiratu Beyene, a quant à lui déclaré que le projet d'aménagement des rives du lac marque une étape historique dans la transformation de la ville et redéfinira son paysage urbain.

Selon le maire, la première phase du projet consistera à réaménager les zones riveraines de Fikir Hayq, d'Amora Gedel et du marché aux poissons local.

Ce projet comprendra des allées piétonnes modernes, des pistes cyclables, des parcs de loisirs, des installations d'amarrage pour bateaux et d'autres équipements publics destinés à renforcer l'attractivité de la ville.

M. Tiratu a déclaré que ce projet jouerait un rôle important dans la concrétisation de la vision à long terme de Hawassa, qui est de devenir l'une des principales destinations africaines en matière de tourisme de loisirs, d'investissement et de conférences internationales.