Sénégal: Éliminatoires du Mondial FIBA 2027 - Le pays domine la RDC et boucle la troisième fenêtre en beauté

5 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

L'équipe nationale masculine du Sénégal a terminé de la meilleure des manières la troisième fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du monde FIBA 2027. Les Lions se sont largement imposés face à la République démocratique du Congo (89-63), ce dimanche, au terme d'une prestation maîtrisée qui confirme leur montée en puissance.

Après avoir progressivement trouvé son rythme au fil de cette fenêtre disputée à Dakar, la sélection sénégalaise a fait parler sa solidité défensive et son efficacité offensive pour prendre rapidement l'ascendant sur les Congolais. Grâce à une défense agressive et une bonne adresse aux tirs, les hommes du sélectionneur sénégalais n'ont laissé que peu d'espoir à leurs adversaires, creusant l'écart au fil des quart-temps jusqu'à s'imposer avec 26 points d'avance (89-63).

Ce succès vient conclure une troisième fenêtre particulièrement réussie pour les Lions, qui avaient déjà signé une victoire importante face à la Côte d'Ivoire (85-72), un résultat déterminant dans la course au deuxième tour des qualifications africaines. Cette dynamique positive permet au Sénégal d'aborder la suite de la campagne avec davantage de confiance et d'ambition.

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Au-delà du résultat, cette victoire confirme les progrès affichés par le collectif sénégalais. Les Lions ont su répondre aux attentes en démontrant davantage de maîtrise dans le jeu, d'intensité défensive et de régularité, des éléments qui avaient parfois fait défaut lors des précédentes fenêtres qualificatives.

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