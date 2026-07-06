Sénégal: Littérature - Seynabou Sankaré publie un ouvrage consacré au parcours du Président Bassirou Diomaye Faye

La journaliste et écrivaine Seynabou Sankaré publie un nouvel ouvrage intitulé L'Ère de la Jeunesse au Pouvoir en Afrique : Qui est SEM Bassirou Diomaye Diakhar Faye ?. Édité par les Nouvelles Éditions Africaines du Sénégal (NEAS), cette enquête journalistique retrace le parcours du cinquième président de la République du Sénégal, de son enfance à Ndiaganiao jusqu'à son accession à la magistrature suprême.

À travers cette « enquête journalistique », Seynabou Sankaré revient sur l'itinéraire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, depuis son enfance à Ndiaganiao jusqu'à son accession à la magistrature suprême. L'ouvrage s'appuie sur plusieurs mois de recherches de terrain, de collecte documentaire et d'entretiens réalisés auprès de ses parents, de ses proches, de ses compagnons de jeunesse ainsi que de personnalités de la société civile. Cette démarche permet de dresser un portrait documenté du chef de l'État, en mettant en lumière les différentes étapes de son parcours personnel, académique, professionnel et politique.

Au-delà du récit biographique, l'auteure propose une analyse des profondes mutations politiques qui traversent le continent africain. Elle s'interroge sur la montée en puissance d'une nouvelle génération de leaders portés par des aspirations de souveraineté, de bonne gouvernance, de justice sociale et de renouveau démocratique. Le parcours du président sénégalais sert ainsi de fil conducteur à une réflexion plus large sur les transformations du leadership en Afrique.

L'ouvrage explore également les valeurs familiales, culturelles et spirituelles qui ont contribué à façonner la personnalité de Bassirou Diomaye Faye. En mêlant enquête, témoignages, analyses et récits de terrain, Seynabou Sankaré offre aux lecteurs des clés de compréhension sur l'itinéraire d'un homme devenu, en mars 2024, le plus jeune président de l'histoire du Sénégal.

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Cette nouvelle publication s'inscrit dans la continuité du travail journalistique de Seynabou Sankaré, connue pour ses ouvrages consacrés aux questions politiques, sociales et culturelles. À travers ce livre, elle ambitionne de contribuer à la mémoire politique contemporaine du Sénégal tout en alimentant le débat sur l'avenir du leadership africain.