Sénégal: La Fegaffamis accompagne ses membres de Bignona

Le bureau national de la Fédération des groupements et associations féminins de la famille militaire du Sénégal (Fegaffamis) accompagné de sa marraine, a visité samedi ses membres des départements de Ziguinchor et de Bignona.

La visite s'inscrit dans le cadre des visites des bureaux fédéraux mais particulièrement, du Programme économique 2026 de la Fegaffamis initié par l'actuel bureau dans le cadre de l'accompagnement des projets de ses membres.

A Bignona, où ces derniers ont besoin de matériels et de tout autre appui pour élargir leurs activités, les membres ont bénéficié d'un renforcement de capacités en techniques avicoles du 22 au 26 juin 2026. « Nous sommes venues nous imprégner des réalités locales et des opportunités de projets. Nous comptons continuer en perspective dans les financements de projet et de caisse de mutuel de crédit pour toutes les membres et ainsi les autonomiser afin de leur permettre de contribuer à notre sacerdoce de tous les jours qu'est l'entretien des familles », déclaré Bintou Sidibé Diallo, présidente nationale de la Fegaffamis à l'issue de la visite.

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Le bureau national a été heureux de constater que ses membres de la région sont dans une dynamique d'entreprenariat. « La volonté ne manque pas et les outils leur ont été donnés et il ne leur reste qu'à avoir de l'audace pour continuer », a confié la présidente de la Fegaffamis.

Les membres de Bignona et leurs soeurs de Ziguinchor ont bénéficié de deux enveloppes financières dont une de la fédération et une de la marraine pour fortifier leurs projets.