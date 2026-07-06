Sénégal: Le Soleil, lauréat du trophée Média impact

Le Soleil a remporté le trophée LeadSen (Leaders sénégalais) média impact 2026. Cette distinction délivrée, samedi 04 juillet lors du Forum et de la nuit des LeadSen, consacre le mérite, l'engagement et l'innovation. Magnifiant cette consécration, le directeur général Lamine Niang, a souligné que l'innovation ne relève point de l'âge mais plutôt d'un « changement de regard, de pratique, et surtout pour un leader de faire preuve d'audace, de créativité, etc ».

Le Soleil est, à nouveau, distingué. Il a remporté le trophée LeadSen media impact. Cette distinction lui a été décernée, le 4 juillet 2026, lors de la deuxième édition du Forum et de la nuit des LeadSen (leaders sénégalais).

A cette occasion, le directeur général du Soleil, Lamine Niang, a rendu hommage au fondateur de LeadSen, Mamadou Dieng, et aux membres du jury pour avoir porté leur choix sur le quotidien national. Il a rappelé que la vocation du Soleil c'est de montrer à chaque occasion la valeur et les talents de notre pays. Selon lui, pour un investisseur qui s'intéresse au Sénégal, la première des choses qu'il fait, c'est d'aller sur Internet et de voir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il écrit sur le pays.

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A son avis, il y a une « responsabilité collective » de construire ce narratif qui fait qu'on se démarque par rapport aux autres, soulignant qu'il y a des pays qui dépensent énormément d'argent, ne serait-ce que « pour construire un narratif positif parce que conscients des conséquences et des implications pour leur développement ».

M. Niang demeure persuadé que ce type d'initiative met en lumière des talents, qui inspirent et des organisations qui font un travail remarquable, rappelant que depuis sa création en 1970, Le Soleil a accompagné la marche de notre pays à tous les niveaux.

Le directeur général du Soleil a indiqué que depuis qu'il est arrivé à la tête de l'institution, il a toujours voulu être « digne » de cet héritage à travers la modernisation de l'offre éditoriale qui met surtout l'accent sur l'éclairage, l'analyse, l'explication, la diversification des produits (Le Soleil arabe, le Soleil du sud, le Soleil sport hebdo, Le Soleil digital, etc.) et surtout au-delà de permettre au lecteur de comprendre comment fonctionne la société, mais aussi un puissant outil d'aide à la décision. Il a aussi réaffirmé que l'humain reste au coeur de ses préoccupations et de sa gestion.

Pour lui, l'innovation ne relève point de l'âge mais plutôt d'un « changement de regard, de pratique, et surtout pour un leader de faire preuve d'audace, de créativité, de se remettre en question, d'accepter de se tromper, de se relever, d'avancer et aussi de produire positivement le changement ». A l'en croire, l'innovation doit aussi être porteuse de sens.

Pour un média, elle consiste « à participer à la démocratie par une information fiable et crédible; ce qui aujourd'hui fait la particularité du Soleil ». D'après lui, l'innovation consiste également à promouvoir l'inclusion aussi bien linguistique, géographique que culturelle mais aussi à valoriser le personnel, en tirant le meilleur de chacun.

Après avoir remercié, le fondateur de LeadSen, M. Diagne, pour cette distinction, il la dédie à l'ensemble du personnel, la rédaction, l'administration, tout le monde surtout à ceux qui travaillent dans l'ombre, et ceux qui font qu'aujourd'hui le journal est beaucoup plus qu'un titre, à nos devanciers, aux lecteurs, qui sont de plus en plus nombreux. Cheikh Tidiane Sy, un des lauréats, a rappelé qu'un pays se construit par son élite qui doit tirer la masse.

« L'entreprise doit être le moteur du développement d'un pays », a-t-il déclaré, espérant que cette reconnaissance sera pour lui « un carburant pour atteindre ses objectifs » .

Elhadji Malick Soumaré, président du jury, est d'avis que l'investissement consenti par les lauréats ne serait jamais vain car mettant en évidence la ressource humaine de notre pays. « Ces histoires de succès vont servir d'inspiration à la jeune génération », a-t-il notamment fait savoir.

Mamadou Dieng, fondateur de Leadsen, a indiqué que « cette soirée est avant tout une célébration du mérite, de l'excellence, de l'engagement, du leadership et de l'impact positif au service du Sénégal, de l'Afrique et desgénérations futures ». Il a ainsi rappelé que l'organisation de cette deuxième édition du Forum & de la Nuit des LeadSen n'a pas été un long fleuve tranquille.

« Nous avons été confrontés à de nombreux défis. Mais à chaque étape, nous avons été guidés par une conviction forte : celle que le Sénégal a besoin de plateformes qui valorisent ses talents, ses réussites, ses entreprises, ses innovateurs et ses bâtisseurs », a-t-il déclaré. Il a ainsi exprimé toute sa reconnaissance aux partenaires pour leur confiance, leur engagement et leur soutien. Pour lui, le succès de cette deuxième édition nous encourage « à voir plus grand et à penser plus loin ».

Au-delà de cette remise de trophées, il s'agit, d'après M. Dieng, de rendre hommage « à des parcours inspirants, des femmes et des hommes qui ont osé entreprendre, innover, diriger, servir et transformer leur environnement ». À travers ces distinctions, a ajouté le fondateur de LeadSen, « nous voulons envoyer un message fort à notre jeunesse : le travail, la persévérance, l'intégrité et l'engagement finissent toujours par être reconnus ».

A son avis, ces lauréats sont des modèles et démontrent que l'excellence sénégalaise existe, qu'elle rayonne bien au-delà de nos frontières et qu'elle constitue l'une des plus grandes richesses de notre pays ».

Une vingtaine d'entreprises honorées

Près d'une vingtaine d'entreprises ou de personnalités ont été honorées dans divers domaines pour leur engagement, leur leadership et leur impact dans la marche de notre pays et au-delà. Le trophée LeadSen Carrière au service public a été décerné à Dr Lansana Gagny Sakho. Cheikh Ahmed Tidiane Sy a remporté le trophée Carrière Entrepreneuriale. Celui de Carrière et Engagement Citoyen est revenu à Thiaba Camara Sy. Papa Amadou Kabirou Mbodje a remporté le trophée Promotion de l'excellence et du leadership. Le prix Spécial LeadSen Diaspora a été décerné à Babacar Diop, président du regroupement des Sénégalais vivant au Canada.

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor a remporté le trophée Excellence en gestion publique.

Face Africa tax & legal a gagné celui de Excellence et contribution nationale. Alors que Banque de l'habitat du Sénégal s'est adjugé du prix LeadSen Finance et inclusion. Le Millenium challenge Account Sénégal s'est également distingué avec le trophée LeadSen Partenariat pour le Développement. Mariama Nianthio Ndiaye Sy a remporté le prix LeadSen Rayonnement Culturel et Littéraire.

La Sonacos a été distinguée dans la catégorie LeadSen Souveraineté agricole. Le Pr Mbaye Thiam, enseignant-chercheur a été lui aussi honoré dans la catégorie LeadSen Rayonnement Culturel et Littéraire. Le ⁠Trophée LeadSen Connectivité & Inclusion Numérique est revenu à Promobile Sénégal. Le Sbs group/Serma Btp Sénégal a été primé dans la catégorie trophée spécial LeadSen Entrepreneuriat.