Sénégal: Touba - Magal de Darou Khoudoss, le ministre des Transports porte le message du chef de l'État

La communauté mouride a célébré ce dimanche 5 juillet 2026 le Magal de Darou Khoudoss, en souvenir du rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba. La cérémonie officielle s'est tenue la veille, sous la présence du ministre des Transports terrestres et aériens, Abdou Lahad Ndiaye, représentant le président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Organisée par la famille de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, la cérémonie officielle de cet événement a réuni autorités administratives et responsables locaux. Le khalife Serigne Cheikh Bombaly Mbacké était représenté par Serigne Ibrahima Mbacké.

Dans son discours, le ministre des Transports terrestres et aériens a transmis les salutations du chef de l'État et du Premier ministre. Il a souligné que le président aurait souhaité être présent, preuve de l'importance accordée à Touba et à ce Magal. Il a rappelé la récente visite du chef de l'État au khalife à Dakar et a sollicité des prières pour la paix et la réussite de son mandat.

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Au nom du khalife, Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma a remercié l'État et insisté sur la question de la jeunesse. Il a affirmé que son avenir est lié à celui de la mouridiyya et a appelé les autorités à y accorder une attention particulière. Il a salué la collaboration des services de l'État pour les préparatifs et formulé des voeux de paix, de stabilité et de prospérité pour le Sénégal.