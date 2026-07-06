Afrique: Qualifications au Mondial FIBA 2027 - Les 12 équipes du deuxième tour désormais connues

Le premier tour des Éliminatoires africaines de la Coupe du Monde FIBA 2027 s'est achevé ce week-end à l'issue de la troisième fenêtre de compétition, organisée les 4 et 5 juillet à Dakar, Luanda et Douala. À présent, les douze équipes qualifiées pour le deuxième tour sont connues et restent en lice pour décrocher l'un des cinq billets africains pour le Mondial au Qatar.

Les trois premières équipes de chacun des quatre groupes ont validé leur qualification pour le deuxième tour, où elles continueront leur quête de l'une des cinq places réservées au continent africain pour la Coupe du Monde FIBA 2027.

Dans le groupe A, le Cameroun a terminé en tête devant le Soudan du Sud. Le Cap-Vert s'est emparé du troisième et dernier billet qualificatif, tandis que la Libye quitte la compétition.

Le groupe B avait déjà rendu son verdict avant cette dernière fenêtre. Le Sénégal, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire poursuivent leur parcours, alors que Madagascar est éliminé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le suspense a duré jusqu'au bout dans le groupe C. Déjà qualifiée, la Guinée a confirmé sa première place malgré une défaite face au Nigeria lors de la dernière journée. Le Nigeria a décroché son billet pour le deuxième tour, imité par la Tunisie, qui a assuré sa qualification grâce à son succès contre le Rwanda. Ce dernier est éliminé.

Dans le groupe D, le Mali et l'Angola, déjà qualifiés avant cette fenêtre, sont rejoints par l'Égypte. L'Ouganda, battu dans la course à la qualification, voit son aventure s'arrêter au premier tour.

Les douze équipes qualifiées sont donc :

Cameroun, Soudan du Sud et Cap-Vert (Groupe A) ;

Sénégal, Côte d'Ivoire et République démocratique du Congo (Groupe B) ;

Guinée, Nigeria et Tunisie (Groupe C) ;

Mali, Angola et Égypte (Groupe D).

Le deuxième tour des qualifications reprendra lors de la quatrième fenêtre. Les équipes conserveront les résultats obtenus contre les autres nations qualifiées de leur groupe et affronteront ensuite les trois qualifiés du groupe associé. À l'issue de cette phase, les deux premiers de chacun des deux groupes du deuxième tour, ainsi que le meilleur troisième, décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde FIBA 2027 au Qatar.