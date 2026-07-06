Sénégal: Plaidoyer pour un programme de réhabilitation des infrastructures et voiries de Médina Baye

Kaolack — Le coordonnateur du comité de gestion des grands travaux de modernisation de Médina Baye, Baye Ibrahima Ciss, a plaidé pour un programme de réhabilitation et de reconstruction des voiries et autres infrastructures de cette cité religieuse de la commune de Kaolack (centre).

D'un coût global estimé à 150 milliards de francs CFA, ce programme a pour objectif principal de doter la cité d'infrastructures modernes "dignes de la Faydatou Tidjania".

"Médina Baye fait partie de la commune de Kaolack et, à ce titre, tout comme les autres quartiers, il doit être pris en compte dans les programmes de réhabilitation, de reconstruction et d'aménagements des voiries et autres infrastructures", a-t-il notamment dit au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce week-end, dans la capitale du Saloum.

Cette rencontre avec la presse s'inscrit dans le cadre de la création du mouvement "Kaolack changé rek", une initiative visant à rassembler toutes les forces vives de cette région dans un même objectif, à savoir "oeuvrer pour rendre à Kaolack sa dignité et sa crédibilité".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le passé, Kaolack a longtemps été la capitale économique et financière du Sénégal, avec l'implantation d'environ 80 entreprises. Mais aujourd'hui "elle est devenue l'ombre d'elle-même, et rien n'est encore fait pour redorer son blason afin de lui permettre de jouer le rôle qui a toujours été le sien dans le landerneau économique du pays", a-t-il regretté.

Il a rappelé qu'il avait été nommé responsable des grands travaux de la Fayda en 2023 par le khalife général de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass.

"A ce titre, nous avons commencé à travailler pour aider Médina Baye à devenir la capitale religieuse de la Faydatou Tidjania, ce qu'elle devait être depuis très longtemps", a-t-il déclaré.