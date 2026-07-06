Sénégal: Sédhiou - Un chef religieux appelle les jeunes à un retour à la terre

Sédhiou — Le khalife général de la cité religieuse d'Umulkura Diama (sud), El Hadji Sidiya Dramé, a appelé les jeunes à retourner à l'agriculture pour relever le défi du développement et de la lutte contre le chômage.

S'exprimant ce week-end à l'occasion de la 49e édition de la ziarra annuelle de cette cité religieuse de la région de Sédhiou, El Hadj Sidiya Dramé a insisté sur l'importance de l'agriculture comme levier de développement.

La jeunesse sénégalaise n'a selon lui rien à envier à celle des autres pays, car le Sénégal dispose d'importantes surfaces cultivables. "Accepter de travailler la terre, c'est lutter contre la pauvreté et le chômage", a-t-il déclaré, invitant les jeunes à un retour à la terre.

Ce rassemblement spirituel dédié à la mémoire de feu El Hadji Fodé Saloum Dramé, père de l'actuel khalife général, a réuni fidèles et dignitaires venus de divers horizons pour perpétuer un héritage religieux et culturel profondément enraciné.

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Le khalife général de Diama-Pakao, par ailleurs président des Oulémas manding et ambassadeur de la paix, a rappelé que l'oeuvre de son défunt père transcende les frontières locales et incarne des valeurs de piété, de solidarité et d'humilité.

Selon El Hadj Sidya Dramé, chaque fidèle participant à la ziarra annuelle d'Umulkura Diama contribue à maintenir vivante cette tradition spirituelle et sociale.

"La ziarra est une véritable école de foi et de valeurs, où les prières collectives et les enseignements des guides religieux nourrissent la cohésion sociale", a-t-il dit, soulignant que ce rassemblement est une occasion de ressourcement spirituel pour les fidèles et un moment de "fraternité sincère qui transcende les différences sociales".

Le préfet du département de Bounkiling, Boubacar Sagna, a transmis les salutations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au khalife, avant de solliciter des prières pour la paix et la stabilité du pays.

La ziarra d'Umulkura Diama-Pakao rappelle aux jeunes générations l'importance de la discipline spirituelle, de l'humilité et du respect des anciens, a-t-il indiqué.

Il a également mis en avant l'engagement du gouvernement pour la modernisation des écoles coraniques et des cités religieuses, afin de renforcer leur rôle dans la formation spirituelle et citoyenne.

Cette manifestation s'affirme comme un rendez-vous important où la mémoire du passé nourrit la ferveur du présent et inspire l'avenir, en rappelant toute la force vivante de la spiritualité qui façonne les consciences des milliers de fidèles musulmans.