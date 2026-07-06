Sénégal: Toubacouta veut devenir une collectivité modèle du développement local (Maire)

Toubacouta — La municipalité de Toubacouta, dans la région de Fatick (centre-ouest), ambitionne de faire de la commune, une collectivité pilote du développement communautaire à travers la valorisation de son écosystème, a annoncé son maire, Pape Seydou Ndianko.

"Nous voulons que Toubacouta soit un projet pilote de développement communautaire. Pour cela, il est impératif que les communautés qui vivent autour des écosystèmes naturelles puissent profiter des retombées [de ces ressources]", a-t-il déclaré, dimanche, lors d'une conférence de presse marquant la fin de la dixième édition du Festival "Niumi Badiya".

Pour l'édile, "la capitale du Niombato doit être une destination écologique ou le tourisme vert, scientifique et culturel porte le développement local".

Selon lui, Toubacouta, de par ses nombreux réceptifs hôteliers et ses potentiels naturels, est la bonne porte d'entrée du Delta du Saloum.

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Cette commune peut compter sur un parc naturel d'oiseaux, la mangrove et de nombreuses îles. "Avec de la volonté, elle peut être un endroit paradisiaque pour tous les Sénégalais", a-t-il estimé.

"Nous avons déployé toute la logistique nécessaire pour vendre la destination de la commune mais notre ambition va au-delà", a souligné Pape Seydou Ndianko.

Faisant le bilan des dix ans du Festival "Niumi Badiya", il a avancé que plus de 400 millions de FCFA ont été investis pour offrir des "activés grandeur nature" aux communautés venues de toutes parts et celles de la Gambie, pays frontalier.

"Moins de 30 kilomètres nous sépare de la Gambie. Nous avons des relations fraternelles qu'il faut préserver et le Festival Niumi Badiya est un vecteur de cohésion et de préservation de paix", a-t-il dit.

Et pour cela, la mairie vote depuis trois ans un budget de trente-neuf millions de FCFA pour l'organisation de ce festival, en plus de l'appui des partenaires et de l'Etat du Sénégal, a-t-il indiqué, insistant sur la "dimension nationale" de cette manifestation.