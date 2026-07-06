Sénégal: Secteur tertiaire - Un renforcement de 3,6% de la valeur ajoutée au premier trimestre 2026

En variation trimestrielle, la valeur ajoutée du secteur tertiaire, en volume Cvs, s'est renforcée de 3,6% au premier trimestre de 2026.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la bonification de la valeur ajoutée des activités de l'information et communication (+20,4%), des services de soutien et de bureau (+7,8%), des activités spécialisées, scientifiques et techniques (6,7%), des services immobilières (+6,0%), des services domestiques (+6,0%), des activités pour la santé (5,2%), des services de transports (+4,7%) et de l'administration publique (+2,8%), a été, en partie, contrebalancée par le repli de des activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives (-19,3%), de l'activité d'hébergement et restauration (-6,7%) et des activités financières et d'assurance (-6,0%).

Par rapport au même trimestre de 2025, la valeur ajoutée réelle du secteur tertiaire s'est accrue de 5,2%.

Cette croissance est imputable au bon comportement des activités de l'information et communication (+31,0%), des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+8,2%), des services de soutien et de bureau (+8,2%), de l'enseignement (+5,5%), des activités d'administration publique (+4,6%), des services d'hébergement et restauration (+4,2%), des activités domestiques (+2,9%) et des activités immobilières (+2,9%).