Sénégal: Accroissement de 1,2% du PIB au premier trimestre 2026

Au premier trimestre de l'année 2026, le Produit intérieur brut (Pib) réel, corrigé des variations saisonnières (Cvs), s'est accru de 1,2%, par rapport au quatrième trimestre de 2025.

Toutefois, explique l'Ansd, elle a été atténuée par la baisse des valeurs ajoutées des secteurs secondaire (-1,1%) et primaire (-0,3%). De plus, les taxes nettes de subventions sur les produits se sont rétractées de 1,7%. Par ailleurs, le Pib hors hydrocarbures s'est bonifié de 1,2%.

S'agissant des composantes de la demande, les exportations et les importations de biens et services se sont repliées, respectivement de 16,4% et de 8,6% par rapport au trimestre précédent. En sus, il est noté un fléchissement de la formation brute de capital fixe (-11,8%).

Cependant, la consommation finale globale a progressé de 4,9%. Comparativement à la même période de l'année 2025, le Pib réel du premier trimestre de 2026 s'est relevé de 5,8%. L'Ansd informe que cet accroissement s'explique principalement par le dynamisme des activités des secteurs secondaire (+8,6%), primaire (+5,7%), tertiaire (+5,2%) et, dans une moindre mesure, des taxes nettes sur biens et services (+1,6%). Hors hydrocarbures, le PIB se bonifie de 4,7% en glissement annuel.

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Sous l'optique de la demande, l'activité économique au premier trimestre de 2026, comparée au même trimestre de l'année précédente a été principalement soutenue par l'accroissement des exportations (+8,2%) et de la consommation finale (+4,9%), en termes réels. Toutefois, la formation brute de capitale fixe s'est amoindrie de 7,5%. Le Produit intérieur brut nominal est estimé à 5 227,6 milliards de FCFA au premier trimestre de 2026.