Cote d'Ivoire: Forte augmentation du résultat net de la Société Africaine de Crédit automobile au premier trimestre 2026

Le début d'année s'annonce sous de bons auspices pour la Société Africaine de Crédit automobile (SAFCA) opérant sous le nom commercial de Alios Finance Côte d'Ivoire. En effet, son résultat net a fortement augmenté de 1062% au premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025.

Selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise, le résultat net est ressorti à 151 millions de FCFA contre 13 millions de FCFA au 31 mars 2025.

Les responsables sont d'avis que cela confirme le redressement de la rentabilité de l'institution. Selon eux, « au 31 mars 2026, l'activité d'Alios Finance Côte d'Ivoire confirme une dynamique de croissance maîtrisée, portée par l'amélioration des performances financières, le développement de l'activité commerciale et le renforcement du profil de risque. »

C'est ainsi que le produit net bancaire s'établit à 1,395 milliard FCFA contre 1,080 milliard FCFA au 31 mars 2025, soit une progression de 29 %. Cette évolution traduit, selon toujours la direction de l'entreprise, la hausse des volumes d'activité ainsi qu'une meilleure tenue des marges d'exploitation.

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Le coût du risque ressort à -22 millions FCFA contre -89 millions FCFA un an plus tôt, soit une amélioration de 75 %. Les responsables de Alios Finance Côte d'Ivoire soutiennent que cette évolution reflète une meilleure maîtrise du portefeuille et les effets des actions de suivi, de recouvrement et de contrôle du risque.

Sur le plan bilanciel, le total bilan s'établit à 88,419 milliards FCFA, en hausse de 21 % par rapport au 31 mars 2025. Les opérations avec la clientèle progressent, quant à elles, de 26 %, pour atteindre 64,428 milliards FCFA, traduisant le développement soutenu de l'activité commerciale. Durant la période sous revue, les capitaux propres et ressources assimilées s'établissent à 6,067 milliards FCFA, en progression de 16 % sur un an. Aux yeux des dirigeants de la société, cela contribue au renforcement de la structure financière de l'établissement.