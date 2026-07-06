Afrique: Le continent choisit Sousse pour lancer un laboratoire de navigation par satellite

Sousse confirme son positionnement croissant dans les technologies de pointe. La ville a accueilli l'inauguration du premier laboratoire et académie du Système mondial de navigation par satellite (GNSS) en Afrique, une infrastructure stratégique destinée à renforcer les compétences du continent dans les technologies de positionnement, de navigation et de synchronisation.

Ce projet s'inscrit dans une dynamique continentale visant à réduire la dépendance de l'Afrique aux technologies étrangères et à bâtir une expertise locale dans un secteur devenu essentiel pour les économies modernes.

Un projet structurant pour la souveraineté technologique africaine

Le nouveau laboratoire GNSS de Sousse est le fruit d'une coopération entre le SatNav Africa Joint Programme Office (SatNav Africa JPO), le Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CRMN) du Technopôle de Sousse, ainsi que plusieurs partenaires africains et internationaux.

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L'initiative ambitionne de faire de la Tunisie un pôle continental d'excellence en formation et en recherche appliquée, autour des systèmes de positionnement par satellite.

Selon les éléments communiqués, le projet vise à développer une expertise africaine dans les systèmes de Positioning, Navigation and Timing (PNT), indispensables à des secteurs stratégiques tels que les transports, l'agriculture, les télécommunications, l'aviation, la gestion des catastrophes ou encore les technologies autonomes.

Au-delà de l'infrastructure, le laboratoire et l'académie GNSS ont pour mission de former ingénieurs, chercheurs, étudiants et professionnels africains.

Des programmes de formation avancée, des certifications techniques et des projets de recherche collaborative y seront proposés, avec une approche orientée vers les besoins du continent.

L'ambition est claire : renforcer les compétences locales et réduire la dépendance technologique extérieure, dans un domaine où la précision des données de navigation est devenue stratégique pour le développement économique.

Sousse, futur hub africain du GNSS ?

L'inauguration a réuni des représentants d'agences spatiales africaines, d'universités, d'instituts de recherche et d'entreprises technologiques privées. Cette diversité d'acteurs illustre une volonté croissante de coopération autour des enjeux spatiaux et géospatiaux.

Le projet s'inscrit également dans le cadre plus large de la montée en puissance de l'Agence spatiale africaine (AfSA), basée au Caire, créée sous l'égide de l'Union africaine pour coordonner les politiques spatiales du continent.

À travers cette initiative, Sousse se positionne progressivement comme un point d'ancrage scientifique et technologique en Afrique du Nord. L'objectif affiché est de créer un véritable écosystème autour du GNSS, capable de soutenir l'innovation, la recherche et l'entrepreneuriat dans les technologies spatiales.

Derrière les enjeux techniques, ce projet porte aussi une dimension humaine forte : celle de la formation des talents africains de demain et de la construction d'une autonomie technologique durable.

Et dans un contexte mondial marqué par la compétition sur les technologies de positionnement et de données, cette initiative apparaît comme une étape importante vers une Afrique plus souveraine dans le domaine spatial, avec Sousse comme l'un de ses nouveaux points d'appui.