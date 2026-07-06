Togo: Compassion du Conseil municipal aux victimes des inondations

Budget supplémentaire et développement local au coeur des travaux du Conseil municipal

La Commune de Golfe 1 a ouvert, ce lundi 6 juillet 2026, sa troisième session ordinaire de l'année. Organisée dans un contexte marqué par les récentes inondations qui ont touché plusieurs quartiers de la commune, cette session permettra aux élus municipaux de se pencher sur des dossiers majeurs liés aussi bien à la gestion des urgences qu'au développement de la collectivité.

Autorités administratives, élus locaux et responsables des différents services municipaux se sont retrouvés dans la salle des délibérations de la mairie de Golfe 1 pour le lancement officiel des travaux. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du Préfet du Golfe, du représentant du Chef canton de Bè, ainsi que des conseillers municipaux.

Dans son mot, la Première adjointe au maire, Mme Dagban Zonvidé, a d'abord exprimé sa compassion envers les populations victimes des fortes pluies de ces derniers jours.

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« Je tiens vraiment à dire à nos frères et soeurs qui ont été affectés par les inondations causées par les fortes pluies de ces derniers jours babadé. Dès les premiers instants de ces inondations, la commune, avec à sa tête le maire Gbloekpo Koamy Gomado, a organisé la riposte », a-t-elle déclaré, saluant la mobilisation rapide des équipes communales auprès des sinistrés.

Au-delà de la réponse d'urgence, cette troisième session ordinaire se veut un cadre de réflexion pour renforcer durablement les capacités de la commune face aux risques d'inondation. Les conseillers municipaux devront ainsi examiner les pistes susceptibles d'améliorer les mécanismes de prévention, de gestion et d'intervention en cas de catastrophes naturelles.

Les travaux porteront également sur le projet de budget supplémentaire de l'exercice 2026, un document stratégique destiné à adapter les ressources financières de la commune aux nouvelles priorités. La mobilisation des ressources non fiscales figurera aussi parmi les sujets majeurs des échanges, avec l'ambition d'accroître les recettes propres de la collectivité afin de soutenir davantage les investissements locaux.

Autre dossier d'importance : le projet de partenariat entre la Commune de Golfe 1 et celle du Moyen-Mono 1. Cette coopération devrait favoriser le partage d'expériences et la mise en oeuvre d'actions communes en matière de développement territorial.

Les conseillers municipaux effectueront enfin une visite du site du projet apicole développé par la commune, une initiative qui illustre la volonté des autorités locales de promouvoir des activités génératrices de revenus et de diversifier les leviers du développement économique.

À travers cette session, la municipalité de Golfe 1 confirme sa volonté de répondre aux défis immédiats imposés par les aléas climatiques tout en poursuivant ses ambitions de développement durable, au bénéfice des populations.