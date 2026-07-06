Ile Maurice: Aurevya Ltd dans le collimateur de la FCC

6 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

La Financial Crimes Commission (FCC) s'est saisie, de sa propre initiative, du dossier concernant l'avocat et homme d'affaires Shaan Kundomal, arrêté récemment à Dubaï dans le cadre d'une affaire de délits financiers présumés. Les premières démarches de l'enquête ont été enclenchées jeudi le 2 juillet au siège de l'institution, situé au Réduit Triangle.

L'objectif de cette investigation est avant tout de déterminer si des faits susceptibles de tomber sous le coup de la législation mauricienne auraient pu être commis. Dans cette optique, les enquêteurs de la FCC s'intéressent en priorité aux activités financières d'Aurevya Ltd, la société détenue par Kundomal, et entendent examiner de près les éventuelles opérations réalisées sur le territoire mauricien.

Si les investigations le justifient, la FCC compte par ailleurs établir un dialogue avec les autorités dubaïotes afin de permettre un échange d'informations entre les deux juridictions, une démarche courante dans ce type de dossier à dimension internationale. Selon des informations obtenues auprès de la Commission, l'enquête n'en est encore qu'à ses débuts. Aucune conclusion n'a, pour l'heure, été tirée, et les vérifications actuellement menées visent avant tout à établir si le dossier justifie l'ouverture d'investigations plus poussées.

Pour rappel, Shaan Kundomal avait été interpellé le vendredi 26 juin à l'aéroport international de Dubaï, alors qu'il se trouvait en transit vers Istanbul. Son arrestation fait suite à une plainte déposée par un investisseur auprès des autorités émiraties, lequel l'accuse de malversations portant sur une somme de trois millions de dollars américains, soit environ Rs 144 millions.

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