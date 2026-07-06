Ile Maurice: Le nouveau salaire minimum de 300 000 ariary jugé insuffisant par les syndicats

6 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Le gouvernement malgache a fixé par décret la revalorisation attendue depuis plusieurs mois du salaire minimum à l'embauche, applicable à toutes les catégories professionnelles du secteur privé et rétroactive au 1er mars 2026 - les employeurs devront donc verser quatre mois d'arriérés à leurs salariés.

Dans le secteur non agricole, le minimum passe désormais à 300 000 ariary (environ Rs 3 300), contre 304 300 ariary (environ Rs 3 365) dans l'agriculture.

Si les syndicats saluent cette avancée, ils émettent une réserve de taille : ces montants restent inférieurs au seuil international de pauvreté. Barson Rakotomanga, secrétaire général du Randrana Sendikaly, souligne que le taux d'inflation atteint 10 %, ce qui viderait largement la hausse de sa substance, le nouveau montant ne permettant toujours pas d'atteindre le seuil de pauvreté de USD 3 par personne par jour.

Autre grief : la méthode. Le décret a été publié sans consultation préalable des partenaires sociaux, une pratique jugée problématique par les syndicats, qui réclament l'application effective du dialogue social entre l'État et l'ensemble des parties prenantes - d'autant que le patronat avait lui-même rompu tout dialogue avec l'État plusieurs semaines auparavant.

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