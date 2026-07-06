Ile Maurice: La Mohunlall Mohith Government School célèbre 75 ans d'histoire

Fondée en 1951, la Mohunlall Mohith Government School, située à L'Avenir, Saint-Pierre, a célébré le jeudi 2 juillet ses 75 ans d'existence. L'occasion de réunir élèves, enseignants, parents, anciens élèves et personnalités officielles autour d'un anniversaire placé sous le signe du souvenir, mais aussi de l'avenir de l'établissement.

Comme le veut la tradition lors des grandes célébrations de l'école, une exposition artistique préparée par les élèves et les enseignants a été proposée au public. Dessins, peintures et créations diverses ont permis aux invités de découvrir le talent et la créativité des jeunes. Les festivités ont également été marquées par le lancement d'un magazine commémoratif retraçant les grandes étapes de l'histoire de l'établissement, suivi du dévoilement d'une plaque commémorative.

Les élèves ont ensuite présenté un programme culturel, dont une pièce de théâtre récompensée du premier prix national lors d'un concours organisé en juin 2026 par l'Urdu Speaking Union.

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Dans son allocution, le ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, a rappelé la volonté du gouvernement de continuer à accompagner les établissements scolaires en mettant à leur disposition les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement. Il a également souligné l'importance des activités parascolaires dans le développement des enfants, tout en insistant sur le rôle essentiel du partenariat entre l'école et les parents. Le ministre s'est aussi réjoui de voir l'établissement offrir un encadrement adapté à chaque élève.

Prenant la parole, la rectrice, Anjeeni Devi Peruman, a salué l'engagement de l'ensemble de la communauté scolaire. Selon elle, les progrès réalisés au fil des années sont le fruit d'un travail collectif associant enseignants, personnel, parents et partenaires de l'école. Rendant hommage au dévouement des éducateurs, elle a rappelé : «N**otre plus grande réussite ne se mesure ni par les trophées ni par les statistiques. Elle se mesure au sourire retrouvé d'un enfant.»

La présidente de la Parent Teacher Association, Nusreen Mamodkhan Mohamadhosen, a, pour sa part, félicité la direction et les enseignants pour leur persévérance. Elle a estimé que les progrès enregistrés ces dernières années reflètent le leadership de la rectrice ainsi que l'implication de toute la communauté éducative.

En trois quarts de siècle, la Mohunlall Mohith Government School a vu défiler plusieurs générations d'élèves de la région de L'Avenir. Cet anniversaire a ainsi été l'occasion de revenir sur le chemin parcouru tout en réaffirmant la volonté de l'établissement de poursuivre sa mission auprès des générations futures.