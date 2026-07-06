Ile Maurice: Un conducteur de 35 ans toujours aux soins intensifs

Un grave accident est survenu dans la matinée du dimanche 5 juillet matin sur la route principale de Cascavelle, Trois véhicules, deux voitures et un van étaient. Selon les informations recueillies, l'accident s'est produit aux environs de 7 h 45 à la hauteur d'une clinique privée de la région à Cascavelle.

Un des conducteurs, un étudiant de 35 ans domicilié à Flic-en-Flac, a été le plus sérieusement touché. Il a été admis à l'unité des soins intensifs du Princess Margaret Orthopedic Center, à Candos, où son état de santé est jugé sérieux.

Le second véhicule était conduit par un retraité de 76 ans domicilié à Albion, qui avait à son bord une passagère habitant Cascavelle. Tous deux ont pu regagner leur domicile après avoir reçu des soins, un traitement médicamenteux leur ayant été prescrit. Le troisième véhicule impliqué dans la collision, un van, était conduit par un quinquagénaire, domicilié à Gros-Cailloux, Petite-Rivière.

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Sur le plan des vérifications d'usage, l'alcootest n'a pas pu être effectué sur l'étudiant, compte tenu de son état, tandis que les deux autres chauffeurs ont été soumis au test avec un résultat négatif. Les circonstances exactes de l'accident restent à établir.