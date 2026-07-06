Congo-Kinshasa: Le Parlement s'engage à faire accélérer les travaux de la Route des Rocades à Kinshasa

L'évolution des travaux de la Route des Rocades suscite un intérêt croissant au niveau des institutions nationales. À l'issue d'une visite d'inspection effectuée dimanche sur le chantier, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, accompagné de plusieurs députés nationaux, a salué l'avancement des travaux tout en promettant l'implication du Parlement pour lever les obstacles qui freinent encore le projet.

Supervisée par l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), cette infrastructure est présentée comme l'un des projets routiers majeurs destinés à améliorer la mobilité urbaine dans la ville de Kinshasa et à fluidifier la circulation entre plusieurs axes stratégiques de la capitale.

Accueilli au point kilométrique 4 de la rocade Sud-Ouest par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, le président de la chambre basse du Parlement a d'abord pris connaissance de l'état d'avancement général du projet. Entouré d'une délégation d'élus nationaux, il a reçu des explications techniques détaillées de la part du directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau.

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Selon ce dernier, la Route des Rocades reliera Mbudi à la sortie de l'avenue Njoku vers l'aéroport, à travers plusieurs sections déjà en cours de revêtement. Le projet comprend également la construction de quatre ponts sur différentes rivières traversées par l'ouvrage, dont le plus important affiche une portée de 180 mètres.

Malgré les progrès enregistrés sur le terrain, le président de l'Assemblée nationale a relevé l'existence de contraintes administratives qui ralentissent encore l'exécution du chantier.

« Il y a des petits soucis par rapport au rythme des travaux, parce qu'il y a des soucis administratifs qui ralentissent le projet. Et donc, nous allons, en tant que Parlement, nous saisir de ce dossier immédiatement pour donner un coup d'accélération », a déclaré Aimé Boji Sangara.

La visite s'est poursuivie jusqu'au point de jonction entre les deux rocades et la Route nationale n°1 (RN1) à Mitendi. Sur place, les responsables techniques ont présenté aux parlementaires le futur échangeur à trois niveaux, considéré comme l'un des ouvrages majeurs du projet et destiné à améliorer significativement la fluidité du trafic dans cette zone stratégique de la capitale.

Pour l'ACGT, l'objectif demeure inchangé : achever l'ensemble des travaux et livrer cette importante infrastructure d'ici la fin de l'année 2027. L'agence assure mettre tous les moyens nécessaires en oeuvre pour respecter ce calendrier et offrir à Kinshasa une nouvelle voie de contournement capable de réduire les embouteillages et de soutenir le développement urbain de la métropole.

Cette visite marque ainsi un signal fort du soutien institutionnel au projet, alors que les autorités cherchent à accélérer la réalisation des grandes infrastructures de transport indispensables à la croissance de la capitale congolaise.